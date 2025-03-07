Hipotermi nedir? Soğuk havada ölümcül risklere dikkat!

Mimar Ece Gürel’in Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra hipotermi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alınması ve hayatını kaybetmesi, bu konunun tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Peki, hipotermi nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? İşte detaylar...

HİPOTERMİ NEDİR?

Hipotermi, soğuk havaya veya soğuk suya maruz kalma sonucu vücut sıcaklığının tehlikeli derecede düşmesiyle ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Vücut sıcaklığı 35°C’nin altına indiğinde, organ fonksiyonları yavaşlar ve hayati tehlike ortaya çıkar.

Vücut ısısının anormal şekilde düşmesine yol açan başlıca nedenler şunlardır:

Düşük hava sıcaklıklarına uygun giyinmemek

Soğuk havada uzun süre hareketsiz kalmak

Sıcak havalarda bile uzun süre suda kalmak

Soğuk suya düşmek

Islak veya nemli kıyafetlerle dışarıda bulunmak (özellikle bebekler ve çocuklar için risklidir)

Yanık gibi vücudun ısı kaybetmesine yol açan durumlar

Karlı havalarda yaşanan kazalar

hipotermi belirtileri nelerdir?

Hipoterminin belirtileri, durumun ciddiyetine göre değişir.

Erken dönem belirtileri:

El ve ayaklarda üşüme

Cilt renginde solukluk

Titreme

Net olmayan veya yavaş konuşma

Seste kısıklık

Yorgunluk

Hafif bilinç bulanıklığı

İleri hipotermi belirtileri:

Hareketlerde ve koordinasyonda yavaşlama

Sakarlık ve baş dönmesi

Uyuşukluk ve çevreye ilgisizlik

Kalp ve solunum hızında yavaşlama

Bilinç kaybı

Göz bebeklerinin büyümesi ve ışığa tepki vermemesi

Solunum ve dolaşımın durması

hipotermi nasıl teşhis edilir?

Hipotermi teşhisi, hastanın fiziksel belirtilerine ve içinde bulunduğu koşullara bakılarak konur. Kan testleriyle vücut ısısının ne kadar düştüğü ve hipoterminin şiddeti belirlenebilir. Hafif hipotermi semptomları, özellikle kafa karışıklığı ve konuşma bozukluğu gibi durumlar, her zaman fark edilemeyebilir.

Hipotermi acil bir durumdur ve hızlı müdahale gerektirir. İşte ilk yardım önlemleri:

Kişide bilinç kaybı varsa hemen 112 Acil Servis aranmalıdır.

Hasta hafifçe sarsılarak ya da konuşarak bilinci kontrol edilmelidir.

Solunum ve nabız kontrol edilmeli, gerekiyorsa kalp masajı ve suni solunum uygulanmalıdır.

Mümkünse hasta sıcak bir ortama taşınmalıdır.

Soğuktan korunması için üzeri örtülmeli, özellikle baş ve boyun bölgesi sıcak tutulmalıdır.

Hasta yerde yatıyorsa, yerle temasını önlemek için battaniye veya benzeri bir malzeme kullanılmalıdır.

Hastanın sıcak bir ortama taşınmasının ardından:

Üzerindeki ıslak giysiler çıkarılmalı ve kuru kıyafetler giydirilmelidir.

Vücut göğüs, boyun, kasık gibi bölgelerden sıcak havlu veya battaniyeyle ısıtılmalıdır.

Bilinci açıksa, hastaya sıcak, alkolsüz ve şekerli içecekler verilmelidir.

Acil yardım ekipleri gelene kadar hastanın solunumu, nabzı ve bilinci düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Hipotermi belirtileri fark edildiğinde hızlı müdahale hayati önem taşır. Uzmanlar, soğuk havalarda dikkatli olunmasını, uzun süre dışarıda kalmaktan kaçınılmasını ve uygun kıyafetler giyilmesini öneriyor.