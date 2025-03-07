Uzmanında 'çöl tozu' uyarısı: Evde kalın!

Toz taşınımının üç gün boyunca devam etmesi beklenirken, uzmanlar bu hava olayının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamurlu yağış ve sağlık sorunlarına yol açan toz taşınımına karşı önlem alınması gerektiğini belirtti. Özlü, özellikle KOAH, astım ve kronik akciğer rahatsızlığı bulunan hastaların bu süreçten daha fazla etkilendiğini vurguladı.

"Şu anda Suriye’den gelen bir toz bulutu var ve birkaç gün boyunca ülkemizde kalacağı öngörülüyor. Meteoroloji verilerine göre özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz’de etkili olması bekleniyor. Çöllerden, Arabistan’dan veya Afrika’dan gelen bu tozlar atmosferde taşınarak hava akımlarıyla bölgemize ulaşıyor. Birkaç gün içinde dağılıp gitse de sağlık açısından ciddi riskler taşıyor. Özellikle akciğer hastaları bu hava olayından büyük sıkıntı yaşıyor. KOAH, astım, akciğer sertleşmesi gibi hastalıklara sahip kişiler tozlu havayı hemen hissediyor" dedi.

Toz taşınımının solunum yollarında tahriş ve iltihaplanmaya neden olduğunu belirten Özlü, öksürük, nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi şikayetlerin arttığını ifade etti. Özellikle kronik hastalıkları olan bireylerde hastalık ataklarına ve acil servis başvurularında artışa sebep olabileceğini söyledi.

"Bu tozlar akciğerlerde birikip tahriş ve iltihaba yol açıyor. Bunun sonucunda öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Özellikle akciğer hastalığı olan bireylerde mevcut hastalıkların alevlenmesine sebep oluyor. Hekim başvurularında, acil servis ziyaretlerinde ve hastaneye yatışlarda artış görülebiliyor. Mümkün olduğunca bu tozları solumaktan kaçınılmalı" diye konuştu.

Toz taşınımına karşı kapalı alanlarda kalınmasını ve maske kullanılmasını tavsiye eden Özlü, ciltte kuruluk, gözlerde tahriş ve kaşıntıya neden olabileceğini belirtti.

"Bu tür havalarda evde kalmak, kapı ve pencereleri kapalı tutmak en doğru tercih olur. Dışarı çıkılması gerekiyorsa maske kullanımı ihmal edilmemeli ve dış ortamda uzun süre vakit geçirilmemeli. Toz bulutları sadece akciğerleri değil, cilt, göz, burun ve ağız sağlığını da olumsuz etkileyebilir. Kuruluk, tahriş ve iltihaplanmaya yol açabilir. Dikkatli olmakta fayda var" dedi.

Yetkililer, özellikle solunum yolu hastalıkları olan kişilerin toz taşınımı süresince ekstra önlem alması gerektiğini vurguluyor.