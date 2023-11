İbn-i Sina’nın Muhteşem İncir Kürü! Kalp Sağlığını Koruyor…

Tıp ve felsefe bilgini İbn-i Sina’nın sağlık üzerine çalışmaları oldukça eskiye dayanır. Neredeyse her hastalık üzerinde şifalı bilgilere sahip olan tıbbın babası İbn-i Sina, doğada bulunan her bitki ve besinin çeşitli faydaları olduğunun altını çizmektedir. İbn-i Sina’nın her derde deva olan incir kürü, günümüzde çeşitli uzmanlar tarafından da öneriliyor.

Tıp dünyasının önde gelenlerinden İbn-i Sina, her sağlık sorunun doğada bulunan besinlerle tedavi edilebileceğini savunmuştur. Hazırladığı kürlerle hemen hemen her hastalığa, şifa kaynağı doğal ilaçlar üretmiştir. İncir kürü, bu doğal ilaçlar arasında en önemlilerindendir. Bu kürün vücut direncini hastalıklara karşı artırdığı bilinmektedir. Günümüzde birçok tıp insanının da sürekli tavsiye ettiği incir kürü faydalarını ve tarifini sizin için araştırdık. İşte muhteşem incir kürü mucizesinin faydaları…

İbn-i Sina’nın Mucizevi İncir Kürü Faydaları

Kalp sağlığını korur ve kolesterolü düzenler.

Astım ve öksürük hastalığına birebir faydalıdır. 6 ay boyunca düzenli olarak tüketilmesi öneriler.

Bağırsakların hareketliliğini sağlayarak kabızlığı önler.

Mide rahatsızlıklarını önleyerek, reflü ve ülser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

İçerisinde bulundurduğu güçlü antioksidan sayesinde, vücudun temizlenmesine yardımcı olur.

Ağız ve diş sağlığı için oldukça faydalıdır.

Hafızayı güçlendirir.

Kemikleri ve kasları güçlendirir.

Kadın hastalıklarına birebir fayda sağlar. Doğurganlığı artırır ve hamile kalmak isteyen kadınlar için önerilir.

Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olur.

Cildi güzelleştirir ve onarır.

Gribal enfeksiyonlar ve kış aylarında oluşabilecek soğuk algınlıklarına karşı vücudu korur.

Kanser hücrelerinin büyümesine engel olarak vücudu kanser hücrelerine karşı korur.

Diyette olanlar için tatlı ihtiyacının giderilmesini sağlar.

İbn-i Sina’nın İncir Kürü Tarifi

Malzemeler;

250 gram kuru incir

1 litre zeytinyağı

Hazırlanışı;