"İlaçlı yumurta" iddialarına yalanlama! Yumurtaların üzerindeki numaralar ne anlama geliyor?

Yumurtalar üzerinden yapılan tartışmalara Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, son noktayı koydu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, üzerinde '2', '3' veya '4' rakamıyla başlayan numaraların bulunduğu yumurtaların 'ilaçlı olduğu' iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yapılan açıklamada, "Bu numaralar, yumurtacı tavuğun yetiştirilme metodunu ifade etmektedir. Hangi yetiştiricilik türünden elde edilirse edilsin yumurtalar, nitrofuran dahil diğer veteriner ilaçlar yönüyle denetlenmektedir" ifadesi kullanıldı.

Yetiştirme metodu kodu '0' ise bunun organik yetiştiriciliği, yani organik yemlerle beslenen, açık havaya da erişimi olan ve sertifikalandırılmış işletmelerden elde edilen yumurtayı temsil ettiği belirtildi.

Metot kodu '1' ise açık dolaşıma erişim, yani açık havaya da erişimi olan bir kümeste yetişen ve serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı, '2' ise kümeste kafessiz yetiştiricilik, yani kapalı bir kümes içinde serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı, '3' ise kafesli yetiştiricilik, yani kümeslerde kafeste yaşayan tavuklardan elde edilen yumurtayı ifade ettiği bilgisi verildi.