İstanbul'da bulundu, Tokat'ta kesinleşti: 56. kene türü tespit edildi!

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, Türkiye’deki kene popülasyonunu inceleyen bilimsel çalışmalar çerçevesinde çarpıcı bir keşfe imza attı. Japonya’dan Dr. Kandai Doi ile ortak yürütülen araştırma sonucunda, Türkiye’nin kene envanterine 56. tür olarak "Haemaphysalis longicornis" eklendi.

İlk olarak 2023 yılında İstanbul’da bir vatandaşın üzerinde bulunan kene örneği, bilim insanlarına ulaştırıldı. Keskin, yapılan morfolojik ve moleküler analizlerin ardından bu türün Uzak Doğu kökenli ve istilacı olduğunu belirlediklerini açıkladı.

TÜRKİYE’YE 3-4 YIL ÖNCE GİRMİŞ OLABİLİR

Prof. Dr. Keskin, bu kene türünün Türkiye’ye büyük olasılıkla 3-4 yıl önce giriş yaptığını düşündüklerini söyledi. Tokat bölgesinde Eylül ayından bu yana düzenli aralıklarla örnek topladıklarını belirten Keskin, larva, nimf ve ergin dişi evrelerine rastladıklarını, bunun da kenenin Türkiye’de ürediğini ve kalıcı hale geldiğini gösterdiğini ifade etti.

Haemaphysalis longicornis’in Hyalomma marginatum gibi vektör kapasitesi yüksek kenelerden biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Keskin, “Bu türün taşıdığı patojen sayısı 30’un üzerinde. İnsan ve hayvan sağlığını tehdit eden bu tür, ciddi halk sağlığı riski oluşturuyor. Şu anda bu kenenin popülasyon dinamiklerini ve taşıdığı patojenleri detaylı biçimde izliyoruz” dedi.

Araştırmalar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve rektörlüğünün desteğiyle yürütülüyor. Elde edilen ilk veriler, uluslararası saygın bir bilimsel dergi olan Experimental and Applied Acarology'de yayımlandı.

“ABD’DE DE SALGINLARA NEDEN OLDU”

Japon araştırmacı Dr. Kandai Doi ise bu türün daha önce Çin, Avustralya ve 2017 sonrası ABD’de yayıldığını, özellikle ABD’de hayvan hastalıkları açısından salgınlara neden olduğunu belirtti. Doi, "İstilacı bir tür olduğu için kontrol edilmezse Türkiye’de de benzer sorunlara yol açabilir. Hem insan sağlığı hem hayvancılık için ciddi risk barındırıyor," diye konuştu.

Türkiye’deki kene türlerinin sayısı böylece 56’ya yükseldi, ancak Prof. Dr. Keskin, moleküler çalışmaların ardından bazı tür adlarının değişebileceğini, bilimsel sürecin devam ettiğini belirtti.

Keskin’in öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar, hem doğal yaşamın korunması hem de halk sağlığı açısından erken önlem alınması adına kritik öneme sahip.