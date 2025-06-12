İstanbul'da kene vakaları patladı! Uzmanlardan kritik uyarı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 2025 yılı başından bu yana kentte toplam 7 bin 2 kene ısırması vakası görüldüğünü açıkladı. Nisan, mayıs ve haziran aylarında bildirilen vaka sayısı ise 6 bin 165’e ulaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da kene vakaları patladı! Uzmanlardan kritik uyarı
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da kene ısırıklarına bağlı başvurular sağlık sistemini meşgul etmeye başladı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte 2025 yılı itibarıyla 7 bin 2 kene ısırığı vakasının kaydedildiğini açıkladı. Bu vakaların 6 bin 165’i yalnızca nisan, mayıs ve haziran aylarında meydana geldi.

Doç. Dr. Güner, bugüne kadar İstanbul kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakasına rastlanmadığını ifade ederek, bu durumun sevindirici olmakla birlikte riskin hâlâ ciddi boyutta olduğunu söyledi.

KENE ISIRIĞI MASUM DEĞİL: BAZILARI ÖLÜMCÜL HASTALIK TAŞIYOR

Güner, her kene ısırığının tehlikeli olmadığını ancak taşıyıcı kenelerin ölümcül virüsler bulaştırabileceğini hatırlattı. En çok tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişilerle doğa ile iç içe zaman geçirenlerin risk altında olduğunu belirten Güner, bilinçli davranış ve basit önlemlerle bu riskin büyük ölçüde azaltılabileceğini vurguladı.

Kırsal ya da ormanlık alanlara gidenlerin vücudu örten giysiler giymesi, pantolon paçalarını çorap içine sokması ve açık renk kıyafetler tercih etmesi gerektiğini söyleyen Güner, "Açık renk giysiler sayesinde vücuda tutunan keneler daha kolay fark edilebilir," dedi.

Doğal ortamlardan dönüldüğünde mutlaka vücudun detaylı şekilde taranması gerektiğini belirten Güner, özellikle kulak arkası, ense, koltuk altı, bel çevresi ve diz arkalarının dikkatle kontrol edilmesini tavsiye etti.

KENEYİ ÇEKMEYİN, KOLONYA SÜRMEYİN: İŞTE DOĞRU MÜDAHALE

Kene ile temas halinde halk arasında yaygın olarak uygulanan kolonya, sigara, deterjan gibi yöntemlerin kesinlikle yanlış olduğunu vurgulayan Güner, bu maddelerin kenenin daha fazla salgı yapmasına neden olarak hastalık bulaştırma riskini artırdığını kaydetti.

Doğru müdahale ise şu şekilde özetleniyor:

Kene, vücuda en yakın yerden uygun malzemeyle çıkarılmalı
Kişi, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalı
Keneler ne kadar erken çıkarılırsa, bulaşıcı hastalık riski de o kadar azalır

Doç. Dr. Güner, kene teması sonrası ilk 10 gün içinde görülebilecek semptomlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, halsizlik, ateş, kas ve baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal şikayetlerinin ortaya çıkması durumunda gecikmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı. Güner, hasta bireylerle temas edenlerin koruyucu ekipman (maske, eldiven, önlük) kullanmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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