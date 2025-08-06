İstanbul'da özel hastanede büyük skandal: Savunmaları şok etti!

Ebru Arslan, 2 Şubat 2024’te özel bir hastanede sezaryen doğum yaptı. Aylar sonra karın bölgesinde geçmeyen ağrılar yaşamaya başlayan Arslan, doğumu gerçekleştiren doktora tekrar başvurdu. Ancak herhangi bir sorun olmadığı söylenerek taburcu edildi.

Ağrıları geçmeyince başka bir hastaneye giden Arslan, burada yapılan tetkikler sonucunda karnında 15 santimetrelik bir dren hortumu unutulduğunu öğrendi. Şoke olan Arslan, yeniden doğum yaptığı hastaneye giderek yetkililerle görüştü.

SKANDAL SAVUNMA!

Arslan’ın iddiasına göre, hastane başhekimi kendisine “Olabilir böyle şeyler, insanların başına gelebiliyor. Ölmedin sonuçta. Gelseydin hallederdik” dedi. Başhekim ayrıca, olayın "Sağlık Bakanlığı'ndan özür dilenerek çözülebileceğini" ifade etti.

Ebru Arslan, ihmali kabul eden ameliyat doktorunun üzgün olduğunu belirtse de, başhekim ve diğer kadın doğum uzmanının duyarsız tavırlarının kendisini derinden yaraladığını söyledi. Arslan, yaşadıklarının ardından savcılığa suç duyurusunda bulunarak hastane ve ilgili doktorlardan şikayetçi oldu.