Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 65 yıl sonra Türkiye'de!

Türkiye'den kaçırılan tarihi eserlerin iadesi için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Erdoğan, 2002 yılından bu yana 13 bin 291 eserin ana vatana kazandırıldığını açıkladı.

Erdoğan konuşmasında Anadolu’nun, insanlık tarihinin en eski izlerini barındıran bir açık hava müzesi olduğunu vurguladı. “Bu topraklar nice medeniyete ev sahipliği yapmış, insanlığın ortak hafızasını şekillendirmiştir” dedi.

"Milli kültürümüzün istikametini bu topraklarda aramalıyız"

Cumhurbaşkanı, arkeoloji alanındaki köklü geçmişe dikkat çekerek, Türk milletinin bin yılı aşkın süredir bu coğrafyada yaşadığını hatırlattı. “İçinde yaşadığımız coğrafyayı hakkıyla anlamazsak geleceğimizi inşa edemeyiz” ifadelerini kullandı.

"Türkiye, dünya arkeolojisinde ilk sırada"

Erdoğan, Türkiye’nin hem kara hem de su altı arkeolojisinde dünyada ilk sıralarda yer aldığını belirtti. 2023 yılında başlatılan ‘Geleceğe Miras Projesi’ ile bu alandaki çalışmalara hız verildiğini söyledi. 2024 yılında sadece kazı çalışmaları için 3 bini aşkın kişiye istihdam sağlandığını kaydetti.

Kazı sürelerinin 12 aya çıkarıldığını, 27 noktada ise gece müzeciliği uygulamasına geçildiğini belirten Erdoğan, Türk-İslam Arkeolojisi alanında da öncü adımlar atıldığını vurguladı.

"Marcus Aurelius 65 yıl sonra yeniden Türkiye'de"

Kaçırılan eserlerin iadesi konusunda önemli mesafe kat ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı, 65 yıl önce yurt dışına kaçırılan Marcus Aurelius heykelinin Türkiye’ye getirildiğini ve ziyarete açıldığını da duyurdu.

Konuşmasının sonunda Erdoğan, kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması için desteklerinin süreceğini ifade etti.