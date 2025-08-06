Et yiyen bakteri Türkiye'de görüldü mü? Bakanlıktan açıklama geldi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, son günlerde medyada yer alan “Vibrio bakterisi vakaları” iddialarına ilişkin resmi açıklamada bulundu. Yapılan değerlendirmede, Türkiye’de 2025 yılı boyunca vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediği duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden 2025 yılı verileri titizlikle incelenmiş olup, mevcut durumda ülkemizde vibrio bakterisiyle ilişkili herhangi bir hastalık vakasına rastlanmamıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu durumun önemle duyurulması gerekmektedir.”

ET YİYEN BAKTERİ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Vibrio vulnificus adı verilen bu bakteri, genellikle ılık ve hafif tuzlu deniz suyunda yaşar. Özellikle yaz aylarında denize giren kişilerin açık yaralarından vücuda girebilen bu mikrop, bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Çiğ deniz ürünleri tüketimi, özellikle istiridye gibi kabuklu türler, enfeksiyon riskini artırabiliyor.

BELİRTİLERİ NEDİR?

Hafif vakalarda mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtiler görülebilir. Ancak bağışıklık sistemi zayıf bireylerde tablo daha ağır olabilir. Cilt yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda şu belirtiler gözlenebilir:

Kızarıklık, ağrı ve şişlik

Yüksek ateş

Renk değişikliği ve akıntı

Ciltte sıcaklık artışı

Bakteri kana karıştığında, septik şok, titreme, kabarcıklı lezyonlar ve hatta ölümle sonuçlanabilecek ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle halk arasında “et yiyen bakteri” olarak anılır.