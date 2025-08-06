Yangının çıkış nedeni belli oldu: Gelin kayınpederine kızdı, 30 dönüm araziyi yaktı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı tespit edildi. Yangınla ilgili yürütülen çalışmalar sonucu, yangını çıkardığı belirlenen Y.E. (40) gözaltına alındı.

Y.E'nin ifadesinde, kayınpederiyle yaşadığı arazi anlaşmazlığı nedeniyle öfkelenerek yangını çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan kadın hakkında adli işlemler başlatıldı.

Konuklu Mahallesi’nde çıkan yangın, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınmıştı. Yangında 30 dönüm tarım arazisi zarar görürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.