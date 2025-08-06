Selami Şahin tatilde kaza geçirdi: Ünlü isimden kötü haber

77 yaşındaki sanatçı, dengesini kaybedip yere düşerek sağ kolunu incitti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Şahin’e ilk müdahale yapıldı.

Hastanede çekilen röntgen sonucunda kolunda kırık ya da çıkık olmadığı tespit edildi. Doktorlar, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve yalnızca bir süre dinlenmesinin yeterli olacağını belirtti.

Kazanın ardından hem sanat camiasında hem de hayranları arasında kısa süreli bir endişe yaşansa da Şahin’in durumunun iyi olduğunun açıklanması, büyük bir rahatlama yarattı.