Kayıp olarak aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni tren garı yakınında bulundu
Hatay'da ailesinin günlerdir haber alamadığı 17 yaşındaki Aziz Burak Çevik’in cansız bedeni tren garı civarında bulundu. Ölüm sebebi yapılacak otopsiyle belirlenecek.
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Hatay’da ailesi tarafından haber alınamayan 17 yaşındaki Aziz Burak Çevik’in tren garı mevkiinde cansız bedeni bulundu.
Dörtyol ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Aziz Burak Çevik’ten ailesi geçtiğimiz günden beri haber alamıyordu. Ailenin müracaatı sonrası kayıp genci bulmak için çalışma başlatılmıştı.
Kayıp gencin cansız bedeni Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi Tren Garı civarında ölü olarak bulundu. Olay yerindeki incelemenin ardından gencin cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırılacak.
Ölü olarak bulunan Çevik’in kesin ölüm nedeni yapılan otopsiyle belirlenecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı