Kışın Ronaldo, yazın Osimhen! Van Gölü’nde yüzen çocukların saçları sararıyor

Van Gölü'nde yaz aylarında sıkça yüzmeye giden çocukların saçlarında dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Uzun süre gölde kalan çocukların koyu renkli saçları, mineraller ve güneş ışınlarının etkisiyle sararıyor. Ancak uzmanlara göre bu değişim kalıcı değil.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kışın Ronaldo, yazın Osimhen! Van Gölü’nde yüzen çocukların saçları sararıyor
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Demir, göl suyundaki minerallerin saç ve deri üzerinde etkili olabileceğini belirtti. Prof. Dr. Demir, "Göl suyunda soda başta olmak üzere kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineraller bulunuyor. Bu mineraller, vücut için gerekli olup saç ve deri üzerinde de etkili olabiliyor. Özellikle uzun süre gölde yüzülmesi halinde koyu renkli saçların sarıya dönmesi gibi geçici renk değişimleri meydana gelebilir. Bu kalıcı bir durum değildir, kış aylarında saç rengi orijinal haline döner." ifadelerini kullandı.

SAÇ SAĞLIĞINA KATKI SUNUYOR

Minerallerin sadece renk değişimi yaratmadığını belirten Demir, "Mineraller saçtaki ölü hücreleri uzaklaştırarak saç sağlığına katkı sunuyor. Van Gölü aynı zamanda antibakteriyel ve antifungal özellikler taşıyor. Bu nedenle bazı cilt hastalıkları için de faydalı doğal bir kaynak" dedi.

"KIŞIN RONALDO'YUM, YAZIN OSIMHEN!"

Göl suyunun etkisini birebir yaşayan çocuklar ise saçlarındaki değişimi şaşkınlıkla izliyor. 11 yaşındaki Cihat Çikla, "Sudan çıktığımızda güneş saçımıza vuruyor, bu yüzden saçımız sararıyor. Okullar açıldığında arkadaşlarımız bizi tanımıyor. Kışın saçım siyah, yazın sarı oluyor. Kışın Ronaldo'ya yazın ise Osimhen'e benziyorum." diyerek durumu esprili bir dille anlattı.

Tarık Ensar Ayseli ise her yıl aynı süreci yaşadığını belirtti. Ayseli, "Saçım kışın siyahtı, şimdi sarardı. Arkadaşlar saçımı boyattığımı sanıyor ama boyamıyorum." sözleriyle doğal sararmanın etkisini dile getirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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