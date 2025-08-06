Azerbaycan’da askeri araç Ermenistan’ın döşediği mayına çarptı: Yaralılar var

Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesinde Azerbaycan ordusuna ait bir askeri aracın, Ermenistan güçleri tarafından döşenen mayına çarpması sonucu 4 asker yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 5 Ağustos günü saat 19.05 sıralarında, Kelbecer ilinde ikmal görevi yürüten askeri yük aracının mayına çarptığı belirtildi. Patlamanın ardından yaralanan 4 askerin bölgedeki sağlık kuruluşlarına tahliye edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve Ermenistan’ın bölgedeki provokatif eylemlerine karşı gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.