Azerbaycan’da askeri araç Ermenistan’ın döşediği mayına çarptı: Yaralılar var
Azerbaycan ordusuna ait araç, Kelbecer'de Ermenistan tarafından döşenen mayına çarptı. Patlamada 4 asker yaralandı, askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesinde Azerbaycan ordusuna ait bir askeri aracın, Ermenistan güçleri tarafından döşenen mayına çarpması sonucu 4 asker yaralandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 5 Ağustos günü saat 19.05 sıralarında, Kelbecer ilinde ikmal görevi yürüten askeri yük aracının mayına çarptığı belirtildi. Patlamanın ardından yaralanan 4 askerin bölgedeki sağlık kuruluşlarına tahliye edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve Ermenistan’ın bölgedeki provokatif eylemlerine karşı gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı