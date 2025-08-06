Sahte diploma çetesi nasıl çalıştı? 12 maddede dev vurgun

BTK Başkanı'nın habersiz e-imza başvurusu şüphe uyandırdı, Türkiye'nin en büyük sahtecilik operasyonlarından biri başlatıldı. İşte 12 adımda sahte diploma çetesinin işleyişi...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahte diploma çetesi nasıl çalıştı? 12 maddede dev vurgun
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Akşam Gazetesi'nden Lütfü Kaplan’ın haberine göre, olay Şubat 2024’te başladı. E-imza hizmeti veren bir firmanın yetkilisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun ikinci kez e-imza talebinde bulunmasından şüphelendi. Bu durum, geniş çaplı bir soruşturmanın kapısını araladı.

Şubat 2024’te başlayan olay, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun adına ikinci kez e-imza başvurusu yapılmasıyla ortaya çıktı. E-imza hizmeti veren firmanın şüphelenmesi üzerine Karagözoğlu ile iletişime geçildi. Başvurunun kendisine ait olmadığını belirtmesiyle birlikte dev bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada sahte diploma çetesinin çalışma yöntemi, elde ettikleri e-imzalarla nasıl belge düzenledikleri ve kimleri hedef aldıkları detaylarıyla gün yüzüne çıktı. İşte 12 maddede bu karanlık sistemin işleyişi:

1. Sahte Kimlikle E-İmza Başvurusu
Çete üyeleri, üst düzey kamu yöneticileri adına düzenledikleri sahte kimliklerle e-imza başvurusunda bulundu. Kimliklerde kendi fotoğrafları yer alırken, firmalar yalnızca bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nden teyit ederek e-imza oluşturdu.

2. İşlem Kayıtları ve Anormallikler
BTK’nın TÜBİTAK’tan destek alarak başlattığı teknik incelemeler sonucunda milyonlarca log kaydı incelendi. Gazi Üniversitesi’nin sistemlerinde tespit ettiği anormallikler sonrası 13 Ağustos 2024’te resmi soruşturma başlatıldı.

3. Fiziki Başvurular Kaldırıldı
BTK, 10 Ekim 2024’ten itibaren fiziki kimlikle yapılan başvuruları iptal etti. Başvurular e-Devlet üzerinden, SMS doğrulamalı ve yapay zeka destekli sistemle yapılmaya başlandı.

4. Çete Elebaşı Ziya Kadiroğlu
23 ilde yapılan operasyonlarda çete lideri olduğu belirtilen Ziya Kadiroğlu yakalandı. Kadiroğlu’nun 1999’dan bu yana benzer suçlardan toplam 13 kez yargılandığı ortaya çıktı.

5. 199 Sanık Hakkında Dava
Kopyalanan e-imzalarla düzenlenen sahte belgeler nedeniyle 199 kişi hakkında dava açıldı. Sanıklar arasında e-imza firmalarının personelleri de yer alıyor. Hapis cezaları 5 ila 50 yıl arasında değişiyor.

6. Sahte Diplomalı Baraj Mühendisi
Yıldız Teknik Üniversitesi diploması sahtesiyle inşaat mühendisi olarak baraj projeleri üstlenen bir ismin şirketi, Şırnak, Ilısu ve Uludere barajlarında görev aldı.

7. Sahte Mezunlar YÖK Sistemine Eklendi
Sahte mezuniyet belgeleri YÖK sistemine işlenerek resmileştirildi. Şebeke tarafından oluşturulan diplomaların gerçekmiş gibi gösterildiği tespit edildi.

8. Ünlülerin Sahte Psikoloğu: Halı Yıkamacı
Sosyal medyada “ünlülerin psikoloğu” olarak tanınan Abdullah Volkan Uçak’ın aslında Adana’da halı yıkamacısı olduğu ortaya çıktı.

9. Dezenformasyonlar Yalanlandı
İletişim Başkanlığı, 400 akademisyenin usulsüz atandığı, ÖSYM sistemine girilerek sınav puanlarının değiştirildiği ve bir torbacının başkomiser yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

10. İlk Kamu Davası Açıldı
21 Mayıs 2025’te çete hakkında kamu davası açıldı. Teknik analizler, sinyal verileri, HTS kayıtları ve IP bilgileriyle suçun boyutu netleştirildi.

11. E-İmza Kopyalama ile Belgeler Üretildi
Kamu yöneticilerine ait e-imzalarla sahte diplomalar ve sürücü belgeleri üretildi. Bu belgelerle farklı kurumlara usulsüz atamalar ve işler yapıldı.

12. Bakan Tunç: Soruşturma Titizlikle Yürütülüyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın gizlilikle sürdürüldüğünü ve hiçbir suçun cezasız kalmayacağını belirtti.

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