AKOM saat verdi, İstanbullular dikkat: Sağanak yağış geliyor!

AKOM, İstanbul genelinde 6-8 Ağustos tarihleri arasında gök gürültülü sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklığı 31 dereceye kadar çıkacak, geceleri ise 22 dereceye kadar düşecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
AKOM saat verdi, İstanbullular dikkat: Sağanak yağış geliyor!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hava durumuna ilişkin yeni uyarı yayımladı.

AKOM’un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul’da 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte fırtına beklendiği belirtildi. Özellikle öğle saatlerinden itibaren yağışların kent genelinde etkili olacağı bildirildi.

Verilere göre, 6 Ağustos sabah saatlerinde 25 derece ölçülen hava sıcaklığı öğle saatlerinde 31 dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 22 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

AKOM, 9 Ağustos itibarıyla hava durumunun az bulutlu ve açık olacağını tahmin ediyor.

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