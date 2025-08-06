AKOM saat verdi, İstanbullular dikkat: Sağanak yağış geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hava durumuna ilişkin yeni uyarı yayımladı.

AKOM’un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul’da 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte fırtına beklendiği belirtildi. Özellikle öğle saatlerinden itibaren yağışların kent genelinde etkili olacağı bildirildi.

Verilere göre, 6 Ağustos sabah saatlerinde 25 derece ölçülen hava sıcaklığı öğle saatlerinde 31 dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 22 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

AKOM, 9 Ağustos itibarıyla hava durumunun az bulutlu ve açık olacağını tahmin ediyor.