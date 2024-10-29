İşte yeni hileli gıdaların ifşa listesi: Bakanlık yayınladı

Hileli ürünler listesine her geçen gün yenileri ekleniyor, firmalar tek tek ifşa ediliyor. Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi.



Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.



Son paylaşılan listede zeytinyağına tohum yağı, tulum peynirine bitkisel yağ ve natamisin katıldığı ortaya çıktı.



Natamisin, göz çevresindeki mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan antifungal bir ilaç, göz damlası… Aynı zamanda gıda endüstrisinde koruyucu olarak da kullanılıyor.



Taklit-tağşiş yapılmış ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde en çok hilenin zeytinyağı, kırmızı et, lahmacun, baharat, yoğurt ve peynirde yapıldığı görülüyor. Ürünler sürekli denetleniyor. Vatandaşlara güvenli gıda tüketimi için bu listeyi düzenli olarak kontrol etmelerini öneriliyor.



Ayrıca vatandaşlar, fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelendikleri ürünleri, ALO 174'ü arayıp ihbar edebiliyor.

