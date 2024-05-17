Japonya’daki gizemli virüs rekor hızla yayılıyor

Ülkede artan vakalar nedeniyle 'Streptokok' enfeksiyonunun ciddi ve ölümcül bir formu olan "streptokokal toksik şok sendromu"nun yayılmaya devam edeceği tahmin edilirken, bu ölümcül salgının rekor hızda yayılması tüm ülkeyi korkutuyor.Japon NHK televizyonunun bildirdiğine göre, ülkede A

Grubu streptokok hastalığının en ciddi ve potansiyel olarak ölümcül formu olan streptokokal toksik şok sendromunun (STSS) yayılma hızı giderek artıyor. Geçen yıl toplamda 941 STSS vakası tespit edilirken, Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün verilerine göre bu yılın ilk beş ayında belirlenen vaka sayısı şimdiden 801’e ulaştı, yani geçen yılın aynı dönemine göre 2.76 kat daha fazla.Nadir fakat tehlikeli bir bakteriyel enfeksiyon olan A Grubu streptokok vakalarındaki artışın nedeni henüz belirlenemedi, ancak uzmanlar, COVID-19 ile mücadele tedbirlerinin hafifletilmesinden sonra farenjit vakalarının sayısında artış olduğunu belirtiyor.

Her iki hastalığa da aynı tür bakterilerin neden olduğu ifade edildi.Japonya’nın Mie ilindeki Ulusal Hastane’nin müdürü Kiyoshu Taniguchi, “Aslında birçok kişi bu bakteriyi taşır, ancak bakteri yaranın içine girerse çok ağır ve hızla ilerleyen bir hastalığa yol açabilir. Yaralanma durumunda el yıkama ve dezenfeksiyon gibi önlemlerin alınması önemlidir,” açıklamasında bulundu.Haberde, vakaların neredeyse yarısında enfeksiyon kaynağının belirlenemediği belirtildi. Bu nedenle Tokyo Belediyesi, şehir sakinlerine önlem almaları çağrısında bulundu. Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID), "Streptokokun şiddetli formlarının ardındaki nedenlerle ilgili hala pek çok bilinmeyen faktör var ve henüz bunları açıklayabilecek bir temel oluşturamadık," ifadelerini kullandı.