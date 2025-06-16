Kanser hastalarına uzmanlardan uyarı: Güneş ışınları ve hijyen eksikliği ciddi risk oluşturuyor

Medipol Sağlık Grubu'ndan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe İrem Yasin, yaz aylarında artan sıcaklıkların, özellikle kemoterapi ve radyoterapi gören kanser hastaları için tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Açıklamaya göre bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler, sıcak havalarda enfeksiyonlara karşı çok daha savunmasız hale geliyor.

GÜNEŞTEN UZAK DURUN, GÜNEŞ KREMİ ŞART

Yasin, özellikle saat 10.00 ile 16.00 arasında doğrudan güneş ışığına maruz kalmanın ciddi cilt problemlerine neden olabileceğini ifade etti. Güneşe çıkılması gereken durumlarda ise mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremlerinin kullanılması gerektiğini belirtti. "Kemoterapi ve radyoterapi tedavileri, cildi daha hassas hale getiriyor. Bu da yanıklara, lekelere yol açabiliyor" dedi.

Yaz aylarında artan terleme ve sıvı kaybına karşı günlük en az 2 litre su tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Yasin, doğal içeceklerin (özellikle ev yapımı limonata ve ayran gibi) tercih edilmesinin faydalı olduğunu söyledi. Ancak kafeinli ve gazlı içeceklerden kaçınılmasının önemli olduğunu da ekledi.

HİJYEN UYARISI: SOKAK YİYECEKLERİNE DİKKAT

Yasin, sıcaklıkların artmasıyla besinlerin daha kolay bozulduğunu ve bu durumun enfeksiyon riskini yükselttiğini belirtti. Sokakta satılan yiyeceklerin hijyeninden emin olunmadan tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan uzman, "Mevsim meyve ve sebzeleri tercih edilmeli ama bu ürünler de iyi yıkanmalı" ifadelerini kullandı.

Kanser tedavisi gören bireylerin açık yara ya da özel bir sağlık durumu bulunmadığı sürece temiz ve kalabalık olmayan plajlarda denize girmelerinde sakınca bulunmadığını söyleyen Yasin, deniz sonrası ıslak mayo ile uzun süre kalınmaması gerektiğini belirtti. Havuzların ise enfeksiyon açısından daha riskli olduğunu ve mümkünse deniz tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

TATİL PLANLARI TEDAVİYE ENGEL OLMAMALI

Tatilin fiziksel ve ruhsal iyileşme sürecinde olumlu etkileri olduğunu belirten Yasin, tatil planlamasında doktor kontrolünün hayati önemde olduğunu vurguladı. Ayrıca ilaçların taşınması ve saklanması konusuna dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "İlaçlar için seyahat sırasında soğutucu çanta kullanılmalı. Ancak en önemlisi, tatil tedavi planını aksatmamalı. Bu nedenle doktorla sürekli iletişimde kalmak büyük önem taşıyor" dedi.