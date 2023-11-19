Karnımız Neden Guruldar? Karnımızın Guruldamasında ki Nedenler!

Acıktığımızda veya sağlık nedenleri yüzünden olsun midemiz etrafımızdakilerin bile duyabileceği bir dizi gurultu ve homurtuyla protesto ediyormuş gibi görünür. Bu, insan olmanın normal bir parçasıdır ve hepimizin deneyimlediği bir şeydir.

Acıktığımızda midemizin guruldamasının nedeni, bize yemek yememiz gerektiğini söyleyen hormonal geri bildirimlerin yanı sıra sindirim sistemimizdeki kasların nasıl kasılıp gevşediğidir. Karnımızın guruldamasında ki nedenleri araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik.

Acıktığımızda Midemiz Neden Guruldar?

Acıktığınızda midenizin neden guruldadığına dair dört temel açıklama var. Karnımızın guruldamasında ki nedenleri listeledik.,

1. Karnımızın Guruldamasında Kas Hareketleri

Düz kaslar , mide-bağırsak yolunun çoğunu, yiyeceklerin doğru yönde hareket etmesine yardımcı olmak için kasılıp gevşeyebilen demetler halinde kaplar. Bir yemeğin bir tür sosis kabuğu gibi hareket etmesi gereken tüp dizisini hayal ederseniz, katıların ileri doğru hareket etmesini sağlamak için bir sıkma hareketine ihtiyacınız vardır ve kaslarınız da bunu yapar. Bu sıkıştırma hareketinin bilimsel sözcüğü peristaltizmdir ve her şeyin ilerlemesini sağlamak için ritmik olarak gerçekleşir.

Bu kas kasılmaları, yiyecekleri etrafa itmenin yanı sıra gazları ve sıvıları da hareket ettirebilir, böylece her üç yaratımı birleştiren ses türlerini hayal edebilirsiniz. Kas kasılmalarından kaynaklanan gürleme sesleri mideyle de sınırlı değildir ve duyduğunuz sesler çoğunlukla bağırsakların alt kısımlarından gelir.

2. Karnımızın Gurulmasında Boş Bir Mide

Acıktığımızda guruldama sesinin bu kadar yüksek çıkmasının bir nedeni de şu anda midenizin boş olmasıdır. Yiyecekler sesin iyi bir susturucusu olduğundan, yiyecek tüpünüz boşaldığında normalden farklı bir şey yapmasa bile kas aktivitesi daha gürültülü hale gelir.

3. Karnımızın Gurulmasında Hormonal Geribildirim

Hormonlar, ghrelin ve leptin formundaki beslenme ihtiyacımızı takip etmemize yardımcı olur. Ghrelin bize aç olduğumuzu, leptin ise tok olduğumuzu söyler. Bazı hayvan çalışmaları, grelinin mide hareketliliğini ve boşalmasını artırabildiğini göstermiştir ve insanlar üzerinde yapılan bir araştırma , katılımcılara grelin vermenin bağırsaklarının salinle karşılaştırıldığında daha hızlı hareket etmesini sağladığını buldu.

O halde, acıktığımızda karnımızın guruldamasına yol açan kas hareketlerini arttırması mümkündür, ancak bu, fizyolojimizin hala tam olarak anlayamadığımız pek çok hormonu içeren karmaşık bir parçasıdır.