Kendine Saygın Olsun! Kendinize Saygınızın Olmadığını Gösteren Davranışlar

Kendimize yeteri kadar saygı göstermediğimiz zamanlar olmuştur. Kendimiz ile barışık değilken ve kendimize saygımız yokken başkalarının bize saygı göstermesini beklemek tutarlı bir düşünce mi? Kendine saygısı olmayan insanlarda gözlenen en büyük özellik ise uzmanlara göre; başkasını mutlu etmek için kendi zamanını çalmak ve mutlu olmadığı yerlerde başkaları için bulunmak. Kendinize saygı duymadığınız davranışları derledik ve sizinle paylaşmak istedik.

1. Başkasına Bir Şey Almak İçin Bütçelerini Zorlarlar

Çoğu zaman istediğimiz bir şeyi satın almadığımızda başkalarına bir şeyler kanıtlayabileceğimizi düşünürüz. Örneğin bir kocanın, karısının istediği ya da ihtiyacı olan bir şeyi onun ihtiyaçlarına yer açmak için satın almamasından hoşlanacağını düşünüyoruz. Ama aslında insanlar bunun tam olarak böyle olması gerektiğini düşünmeye başlıyorlar. Ve eğer kendimize para ve zaman ayıramazsak, diğer insanlar bunu hak etmediğimizi düşünecek.

2. Kendilerini Çirkin Görürler

Modern dünyada kusurlu vücudunuzu sevmek zor olabilir: maruz kaldığımız tüm dergi kapakları ve web sayfaları, kırışıksız ve fazla kilolu olmayan mükemmel modellerin fotoğraflarına sahiptir. Dolayısıyla pek çok kadında bu nedenle aşağılık kompleksi var elbette. Ancak güzellik çok özneldir. Bazı insanlar senin bir tanrıçaya benzediğini düşünecek, bazıları ise düşünmeyecek. Yani sonuçta kırışıklarınızın olup olmaması önemli değil, sizi siz olduğunuz için seven birini bulacaksınız.

3. Hayır Demesini Bilmezler

Bazen hayır demeyi bilmediğimiz için bizi üzecek şeylere maruz kalırız veya başkalarının bizi kullanasına izin veririz. Fazladan kilometre yürürüz, zamanımızı ve yakıtımızı boşa harcıyoruz, işe geç kalıyoruz; bunların hepsi o korkunç “hayır” kelimesini söylemek zorunda kalmamak için. Ya başkalarını gücendirmekten korkuyoruz ya da kaba ya da bencil görünmek istemiyoruz. Ve zayıf noktalarımızı bize karşı kullanan birçok insan var.

4. Sürekli Başkalarından Fikir Almaya Çalışırlar

Güvensizlik bazen yararlı olabilir; bizi gereksiz risklerden ve tehlikeli sonuçlardan korur. Ancak çok fazla özeleştiri yapmak ve kendinizden memnun olmamak depresyona yol açabilir. Kendine inanmayan ve tavsiye için etrafa bakan insanlar sıklıkla başka birinin manipülasyonunun kurbanı olurlar. Bu onların kendilerini daha rahatsız hissetmelerine neden olur.

5. Saygısızlığa Tahammül Ederler

Birçoğumuz saygısızlıkla uğraşmak zorunda kaldık ama hepimiz farklı şekillerde tepki veriyoruz. Sözde mağdur zihniyetine sahip insanlar pek çok şeye tahammül etmeye hazırlar ve diğer insanlar da "Sanırım bundan hoşlanıyor" gibi bir şey söylüyorlar. Ancak gerçekte bu insanların istismarcı bir ilişkiden çıkış yolu bulma gücü yoktur. Ne yazık ki bu kişiyi kullanacak birileri her zaman vardır.

6. Kendi Çıkarlarına Ters Şeyler Yapmak

Size zarar verse bile çoğu zaman arkadaşlarımızın ve akrabalarınızın ihtiyaçlarını karşılamak için her şeyi yapmak istersiniz ama aslında yaptığımız fedakarlıklar sanıldığı kadar gerekli değil. Dahası, bazı durumlarda bu şekilde davranmak kötüdür.

7. Kendilerine Zaman Ayırmazlar

Yapılacak çok şey var ve bunu yapmak için çok az zaman var, düşüncesini muhtemelen tüm yetişkinler yaşamıştır. Ancak bazı insanlar yardım istemeyi öğrenir, bazıları ise bunu kendi başlarına yapmaya çalışır. Bunun sonucunda iş yükü bir türlü düzelmiyor ve o kadar yoruluyoruz ki artık hayatımızın tadını bile çıkaramıyoruz.