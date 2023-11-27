Kendini Çirkin Hissetmek Hastalık mı? Kendini Çirkin Hissetme ile Nasıl Başa Çıkılır?

Kendinizi çirkin hissediyorsanız yalnız değilsiniz, bu düşüncede birçok kişi var ve oldukça yaygın bir psikolojik sorun. Kendinizi çirkin hissediyorsanız bu size başkaları ile konuşurken zorluklar çıkarmak veya özel bir yere gittiğinizde içinize kapanık olmaktan daha büyük sorunlara neden olabilir. Kendinizi çirkin hissetmenin nedenlerini ve bu düşünceden nasıl kurtulabileceğinizi araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik.

Güzellik Standartları ile Yüzleşin

Kendinizi nasıl gördüğünüz, gerçeklikle çok az ilgisi olan güçler tarafından şekillendirilir. Güzellik standartları çelişkilidir ve sürekli değişir. Irkçılık, yaşçılık, yetenekçilik, cinsiyetçilik gibi güç dengesizliklerini yansıtma eğilimindedirler. Kendi görünüşünüzle ilgili olumsuz bir düşünceye kapıldığınızda şunu sorun: Beni bu şekilde hissettiren nedir? Kendimi yıkıcı bir standarda mı tabi tutuyorum? Şunu anlayın:

• Çok fazla televizyon izlemek çoğu insanın farklı görünmek istemesine neden olur.

• Bazı özelliklerin reklamlarda kullanılmasının gerçek hayatta neyin çekici olduğuyla çok az ilgisi vardır.

• Reklamlar her zaman gerçek değildir. Reklamlarda insanların vücutları genellikle "mükemmel" gösterilir. Gerçek hayatta birinin hiç kırışıklığı, yağı ya da asimetrisi olmasaydı, korkutucu görünürdü.

• Farklı güzellik türleri farklı nedenlerle ödüllendirilir. Örneğin, podyum mankenleri, sundukları kıyafetlerin dikkatini dağıtmaması için zayıf vücutlara sahiptir.

Kimsenin Görünüşü Eşsiz Değildir

Kimsenin görünüşü eşsiz değildir. Sizin görünümünüze sahip güzel insanlar bulun. Etrafınız size benzemeyen insanlarla çevriliyken kendinizi gerçekten görmek zordur. Çirkin ördek yavrusu kıssasını hatırlayın: büyüdüğünde güzelleştiği için değil, küçükken bağlamından koparılarak yargılandığı için. İsterseniz, sizinle aynı özelliklere sahip bir rol model bulun, böylece hiçbir şeyi değiştirmek zorunda kalmazsınız!

• Sizinle ortak özelliklere sahip, güzel bulduğunuz insanların resimlerini toplayın. Sizin saçınıza, vücut tipinize, sizinki gibi bir cilde ve benzer gözlere, burunlara ve ağızlara sahip insanların resimlerini ve tablolarını bulun.

• Dergilere, müze kataloglarına ve internete bakın.

• Atalarınızın geldiği ülkelerden insanların resimlerini bulun.

• Tüm farklı dönemlerden güzel insanların resimlerini arayın. Güzellik standartlarının sürekli değiştiğini ve bir ülke ya da bir yıl içinde bile asla tek tip olmadığını fark edeceksiniz.

• Resimleri odanıza asın.

• Bir kostüm partisi için ünlü güzellik ikonlarınızdan biri gibi giyinin.

İtiraflarda Bulunun

Birisi size iyi göründüğünüzü söylediğinde, bu inancında samimi olduğuna inanın. Başkalarının iyi göründüğünüzü düşündüğüne inanmak için iyi göründüğünüzü düşünmek zorunda değilsiniz. "Teşekkür ederim" deyin ve hayranınıza karşılığında bir iltifat verin.

• Biri sizden hoşlandığında, buna inanın.

• Özgüveni düşük insanlar, teklifi kabul etmekte zorlandıkları için randevuları geri çevirirler. Randevuyu kabul edin!

• Çıktığınız kişilere sizde neyi sevdiklerini sorun. Onları çeken şeyler karşısında şaşıracaksınız.

• Onlarda beğendiğiniz şeyleri onlara söylediğinizden emin olun! Düşünceli, samimi iltifatlar da çekicidir.

Olumsuz Düşüncelerden Uzaklaşmaya Çalışın

Hoş olmayan düşünceler ve duygular aklınıza geldiğinde, bunları adlandırın. Sıkıntılı olduğunuzu fark ettiğinizde, "neden birdenbire kendimi kötü hissediyorum?" diye sorun. Ardından, reklam bombardımanı, arkadaşlar tarafından kovulmak veya aç ya da yorgun olmak gibi tetikleyicileri arayın. Son olarak, duyguyu adlandırın. Ziyaretleri "Çirkinim!" hissinden, "Kilo vermeliyim" hissinden ya da "Sadece güzel insanlar mutlu olabilir" hissinden ayırt edin.

• Bu duygularla savaşmak zorunda değilsiniz. Sadece isimlendirin ve gitmelerine izin verin.

• Eğer gitmezlerse, onlara gitmelerini söyleyin. "Sadece güzel insanlar asla mutlu olamaz duygusu, git. Yorgunum ve sen hep ben yorgunken ortaya çıkıyorsun. Ancak dinlenmek üzereyim ve saçmalıklarınla beni rahatsız etmemeni istiyorum."

• Bir şeyi değiştirmeye çalışmadan önce kendinizi sevin. Görünüşünüzü kabul edin ve duygularınızı kabul edin. Önce insani değerinizi düşünmeden kendinizi değiştirmeye veya "düzeltmeye" çalışırsanız, iyi bir ilerleme kaydedemeyebilirsiniz.

• Kendinize sorun "mutluluğu hak ediyor muyum? Olduğum gibi önemli miyim?" Eğer bunlara evet diyebiliyorsanız, doğru yoldasınız demektir.

Olumsuz Düşünce Yayan İnsanlardan Uzaklaşın

Diğer insanlar size hakaret ettiğinde veya sizi düzeltmeye çalıştığında, onları susturun veya görmezden gelin. Biri size hakaret ettiğinde, bu onlarda bir sorun olduğu anlamına gelir. Mutlu, sağlıklı veya güvende olan hiç kimse başkalarına hakaret etmekten rahatsız olmaz. Hakarete karşılık vermek ya da sinirlenmek yerine, etkileşimi kısa ve öz bir şekilde sonlandırın. "Büyü artık" ya da "kendine gel" gibi bir şey söyleyin.

• Hakareti ciddiye alarak kendinizi aşağılamayın, ancak istediğiniz kadar üzgün hissetmenize izin verin. Birisi kaba davrandığı ve güvensizliğinizi tetiklemeye çalıştığı için üzgün olduğunuzu kendinize hatırlatın. Nasıl hissettiğinizi adlandırın.

• Kendinizi kötü hissetmenize neden olan "arkadaşlarınızdan" kurtulun. Destekleyici ve nazik arkadaşlar edinin.

• Biri size güzellik tavsiyesinde bulunduğunda alınmamaya çalışın. Bunun yerine, saç şekillendirme, makyaj ve diğer güzellik konuları hakkında çok şey biliyor gibi görünen biriyle arkadaş olmayı düşünebilirsiniz. Bunları öğrenmekten keyif alabilir ve hatta yeni güzellik bilginizin bir sonucu olarak daha fazla özgüven kazanabilirsiniz.

Kullandığınız Cümleleri Güzelleştirin

Kendinizi aşağıladığınızı duyduğunuzda durun. Kendinize sevdiğiniz bir arkadaşınıza davrandığınız gibi davranın. Arkadaşınıza "çirkin" der ya da onu eleştirir miydiniz? Her zaman dış görünüşleri hakkında düşünür müydünüz?

• Kendinize iyi bir arkadaşın yapacağı gibi kendinizi anlatan bir mektup yazın. Samimiyetsiz ya da zorlama hissettiren bir şeyler yazdığınızı fark ettiğinizde durun. Sizi seven biri tarafından tam olarak nasıl görüldüğünüzü yazmaya çalışın.

• "Çirkin" kelimesinin, mutsuz gençler ve alışılmadık derecede güvensiz yetişkinler dışında nadiren kullanıldığını unutmayın. Kendinizden çirkin olarak bahsederseniz, muhtemelen çevrenizdekileri şaşırtacak ve üzeceksiniz.

• Kendinize sorun, herhangi bir arkadaşımı çirkin olarak tanımlar mıydım?

• Kendiniz hakkında kötü hissetmediğiniz sürece, başka birinin çirkin olduğunu düşünmeniz pek olası değildir.

Başkalarından Yardım Alın

Kendinizi ciddi şekilde kötü hissediyorsanız, yaşadığınız duygularla başa çıkamıyorsanız, profesyonel yardım alın. Kendinize zarar verme düşünceleriniz varsa bir doktora veya ruh sağlığı uzmanına görünün. Depresyondaysanız, sevdiğiniz aktivitelerden kaçınıyorsanız, sosyalleşmek veya işinizi yapmak için çok endişeliyseniz, yardım alın.

• Beden imajınız başkalarının size söylediklerine uymuyorsa veya günde birkaç dakikadan fazla görünüşünüz hakkında düşünüyorsanız bir doktora görünün.

Tutkunuzu Belirleyin

Yapmayı gerçekten sevdiğiniz bir şeyi yapıyorsanız, hayatınız ve kendiniz hakkında daha iyi hissedebilirsiniz. Neye tutkuyla bağlı olduğunuzu düşünmek için biraz zaman ayırın. Düşüncelerinizi yazın, böylece onları tekrar okuyabilir ve yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olmaları için kullanabilirsiniz. Neye tutkuyla bağlı olduğunuzu belirlemenize yardımcı olacak bazı iyi yazma etkinlikleri şunlardır:

• Çocukken ne yapmak istediğinizi düşünün. Çocukken ne yapmayı severdiniz? Softbol oynamaktan hoşlanır mıydınız? Resim yapmak? Dans etmekten? Ya da başka bir şey? Çocukken yapmayı sevdiğinizi hatırladığınız şeyler hakkında yazın.

• Örnek aldığınız kişilerin bir listesini yapmak. En çok hayranlık duyduğunuz insanların bir listesini yapmayı deneyin. Onlarda neye hayran olduğunuzu ve bunun tutkunuza nasıl dönüşebileceğini yazın.

• Başarılı olacağınızı bilseydiniz ne yapacağınızı hayal edin. Bir dakikanızı ayırarak seçtiğiniz herhangi bir işte başarıyı garantileyebileceğinizi hayal edin. Başarısız olamayacağınızı bilseydiniz ne yapardınız? Cevabınız hakkında yazın.

Yeteneklerinizi Geliştirin

Sizi neyin mutlu ettiğini öğrendikten sonra, bu şeyleri daha sık yapmanın yollarını bulun. Bu, tutkularınızdan birini hobiye dönüştürmek kadar basit olabileceği gibi, kariyer değiştirmek gibi daha karmaşık da olabilir.

• Eğer tutkunuz oyunculuk gibi girmesi zor bir şeyse, yerel bir kulübe katılmayı deneyin ya da tutkunuza bir çıkış yolu bulmak için bir ders alın.

• Yeteneklerinizi kullanırken nasıl hissettiğinize dikkat edin. Hafif, mutlu bir hisse sahip olduğunuzu fark etmelisiniz. Bu, bu faaliyet konusunda gerçekten tutkulu olduğunuzu teyit etmenize yardımcı olabilir. Ağır, nahoş bir his fark ederseniz, yeniden değerlendirmeniz gerekebilir.

Kendinizi Keşfedin

Güzellik ve çekicilik aynı şey değildir. Çekicilik, başkalarını size çeken güçtür. Tipik olarak güzel olmak bir kişiyi çekici kılmaya katkıda bulunabilir. Ancak, başka birçok nitelik de çekicilik yaratır.

Dış Çekim Güçlerini Düşünün

Kişisel güçlerinizin yanı sıra, kullanabileceğiniz başka çekim güçleri de vardır. Yürüyüşünüz, duruşunuz, gülümsemeniz ve kahkahalarınız güçlü birer çekici unsur olabilir. Zarafetle yürüyün ve rahat duruşlarda dinlenin. Mümkün olduğunda dik durun.

• Gülümsemek yapabileceğiniz en çekici şeylerden biridir. Bir odaya girdiğinizde, odadaki insanlara gülümseyin. Gülümsediğinizde göz teması kurun.

• Kırmızı giymek çekicidir. Bazı nedenlerden dolayı, kıyafetinizde kırmızı parçalar olması olumlu dikkat çekebilir.

•Kırmızı bir çantaya veya kırmızı spor ayakkabılara sahip olmak bile fark yaratabilir.

• Makyajınızı hafif yapın. Biraz makyaj yapmak sizi daha güzel gösterebilir, ancak çok fazla makyaj yapmak çekim gücünüzü azaltabilir. İnsanlar doğal görünümünüze tepki verir, bu nedenle makyajı rötuş yapmak için yapın, kapatmak için değil.

En İyi Halinizle Görünün

Kendinize çeki düzen verdiğinizde kendinizi en iyi şekilde hissedeceksiniz. Sık sık duş alın ve vücudunuza uygun kıyafetler giyin. Kıyafetlerinizin çok dar veya çok bol olmadığından emin olmak için satış görevlileriyle konuşun ve üzerinize oturmasını sağlayın. Size yakışan renklerde temiz giysiler giyin. Kim olduğunuz hakkında bir şeyler söyleyen tarzlar giyin: örneğin, bir müzik türünü seviyorsanız, bu tarzla ilişkili kıyafetler giyin.

• Uyandığınızda kendinizi ümitsiz vaka gibi hissetseniz bile, kendinizi bir milyon dolar gibi hissediyormuş gibi giyinin. Bu yardımcı olacaktır.

• Kıyafetlere çok para harcamak zorunda değilsiniz.

• Güzel olduğunu düşündüğünüz yanlarınızı öne çıkaran giysiler giyin, ancak vücudunuzun herhangi bir bölümünü saklamaya çalışmayın. Vücudunuz burada kalacak.

• Hoşunuza giden bir saç bakımı, cilt bakımı ve stil rutini bulun. Güne hazırlanmak bir angarya değil, bir zevk olmalıdır.

Sağlığınıza Dikkat Edin

Normal bir tempoda uyuyun, yemek yiyin ve egzersiz yapın. Yetişkinlerin gecede 7-8 saat, gençlerin ise 9-11 saat uykuya ihtiyacı vardır. Yorgun olmak kilo alımına ve sağlık sorunlarına neden olabilir.

• Düzenli öğünler yiyin, ancak çeşitli yiyecekler tüketin. Her gün meyve ve sebzelerin yanı sıra yumurta, derisiz tavuk ve fasulye gibi yağsız proteinler ve kepekli makarna, esmer pirinç ve kepekli ekmek gibi kompleks karbonhidratlar tüketin.

• Düzenli egzersiz yapın. Yetişkinler haftada 150 dakika orta şiddette aerobik aktivite veya 75 dakika şiddetli aerobik aktivite yapmalıdır.

Yeme bozukluklarınıza Dikkat Edin

Yeme bozuklukları son derece tehlikeli tıbbi durumlardır. Yeme bozukluğu belirtileri gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

• Anoreksiya yaygın bir yeme bozukluğudur. Anoreksiyanın bazı belirtileri, yediklerinizi kısıtlamanız, sürekli yediğiniz yiyecekler hakkında düşünmeniz, yemek konusunda kendinizi suçlu hissetmeniz veya başkaları öyle düşünmese de kendinizi şişman hissetmenizdir. Aşırı egzersiz bir başka olası semptomdur

• Bulimia, tıkınırcasına yemek yediğiniz ve ardından kendinizi kalorilerden arındırmak için kustuğunuz, egzersiz yaptığınız veya laksatif kullandığınız bir yeme bozukluğudur. Vücut ağırlığınızla ilgili takıntılı hissediyorsanız, yemek yemekten suçluluk duyuyorsanız, yediklerinizi kontrol edemediğinizi düşünüyorsanız veya çok miktarda yemek yiyorsanız, bulimia için kontrol yaptırın.

• Tıkınırcasına yeme, buna bağlı bir yeme bozukluğudur. Aşırı yiyor, ancak boşaltım yapmıyorsanız, bir doktor tarafından kontrol ettirin.