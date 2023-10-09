Kırmızı Göz Hastalığına Dikkat! Bulaşıcı Hastalığa Karşı Korunma Yöntemleri Neler?
Güney Asya ülkesi Pakistan'a uzanıyoruz. Ülke bu günlerde bulaşıcılığı hızla artan 'kırmızı göz' hastalığıyla mücadele ediyor. Üstdüzey yetkililer vaka sayılarına karşı birçok eyalette okulları tatil etti, uzmanlar ise bulaşıcılığa karşı uyardı. Korunma yöntemlerine dikkat çekti.
Halk arasında "kırmızı göz" adı verilen konjonktivit Güney Asya Ülkesi Pakistan'ı alarma geçirdi. Vaka sayıları 86 bini aştı, okullar tatil edildi. Mevsim geçişleri bulaşıcı hastalıkları beraberinde getiriyor. Uzmanlar, hastalığın kalabalık ortamlarda bulaşıcılığına dikkat çekiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Diğdem Beğendi, kırmızı gözün belirtilerini ve hastalıktan korunma yöntemini sıraladı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi