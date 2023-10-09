Bel Ağrısını Tetikleyen Oturma Şekli! Masa Başı Çalışanlara Kötü Haber!
Bel ağrısı günümüzde genç yaşlı fark etmeksizin pek çok kişinin problemi haline geldi. Özellikle bütün gün masa başında çalışanlar için kötü bir haberimiz var. Bel ağrısı tetikleyen oturma şeklini sizler için yazımızda açıklıyoruz!
Günümüz çağının en yaygın görülen problemlerinden biri de bel ağrısı. Genç yaşlı demeden herkesin belinde ağrı görülebiliyor. Ama masa başında çalışanlar için durum çok daha kötü! Bel ağrısı tetikleyen oturma şeklini sizler için yazdık!
OTURUŞUNUZA ÇOK DİKKAT EDİN! BEL AĞRISI TETİKLEYEN OTURMA ŞEKLİ!
Bel ağrısı bel bölgesinde hissedilen ağrı, sızı veya rahatsızlık hissidir. Hafiften şiddetliye kadar değişen derecelerde olabilen bel ağrısı birkaç gün veya birkaç hafta sürebilir. Genellikle bel bölgesinde hissedilmekle birlikte ağrı, sızı veya rahatsızlık hissi şeklinde de olabilir. Ağrı, kalçalara, bacaklara veya ayaklara yayılabilir.
Kaslarda sertlik veya spazm, hareket kısıtlılığı, duyu kaybı veya karıncalanma, baş dönmesi veya mide bulantısı bel ağrısının eşlik ettiği diğer belirtiler olabilir. Bel ağrısı, her yaştan insanda görülebilse de, 45 yaş üstü yetişkinlerde daha yaygındır. Yaş, obezite, hamilelik, yanlış duruş, ağır kaldırma, tekrarlayan hareketler, kas zayıflığı, travma, bazı hastalıklar (örneğin kanser, enfeksiyon, romatoid artrit) bel ağrısı riskini artıran faktörler arasındadır. Sizler için bel ağrısı tetikleyen oturma şeklini aşağıda yazdık!
BEL AĞRISINA YOL AÇAN OTURMA ŞEKLİ!
Masa başında çalışan kişilerin oturma şekline çok dikkat etmeleri gerekmekte. Çünkü uzun süreli duruş bozuklukları bel ağrısına yol açan en önemli etmenlerden biridir. Bel ağrısına yol açan oturma şekli, bel bölgesindeki doğal eğriliği bozan ve omurgaya fazla yük bindiren bir pozisyondur. Bu pozisyonlar şunlardır:
- Bilgisayar başında çalışırken sırtsız bir sandalyede oturmak
- Dizüstü bilgisayarı kucakta veya masa üzerinde kullanmak
- Sandalyede öne doğru eğilerek çalışmak
- Uzun süre aynı pozisyonda oturmak
- Sandalyenin yüksekliği veya derinliği ile uyumlu olmayan bir pozisyonda oturmak
BEL AĞRISINI ÖNLEYEN OTURMA ÖNERİLERİ!
- Sırt dik ve desteklenmelidir.
- Omuzlar gevşek ve rahat olmalıdır.
- Boyun dik ve doğal bir konumda olmalıdır.
- Bel, doğal bir eğrilikte olmalıdır.
- Kalçalar ve dizler yaklaşık 90 derecelik bir açıda olmalıdır.
- Ayaklar yere düz basmalıdır.