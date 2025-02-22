Kışın grip alarmı: Uzmanlar aşı ve hijyen uyarısı yapıyor!

Mevsimsel grip olarak bilinen influenza, her yıl dünya genelinde ciddi sağlık sorunlarına ve ölümlere neden oluyor.

📌 Gribal enfeksiyonlar yılda yaklaşık 1 milyar insanı etkiliyor.

📌 3 ila 5 milyon kişi hastaneye yatış gerektiriyor.

📌 300-500 bin kişi grip nedeniyle hayatını kaybediyor.

Grip benzeri hastalık tablosu her zaman influenza virüsüne bağlı olmayıp, farklı virüslerin de etkisiyle gelişebiliyor.

GRİBİN BELİRTİLERİ NELER?

Influenza genellikle yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik ve baş ağrısı ile kendini gösteriyor. Ancak, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı daha çok grip dışı üst solunum yolu enfeksiyonlarında görülüyor.

VİRÜS HER YIL GENETİK YAPISINI DEĞİŞTİRİYOR

Influenza virüsü, her yıl genetik yapısını değiştirdiği için kalıcı bağışıklık kazandırmıyor ve her sene grip aşısının içeriği güncelleniyor.

Grip aşısının:

✔ Hastalığa karşı koruyuculuğu %40,

✔ Hastaneye yatışları önleme oranı %40,

✔ Gribe bağlı ölümleri önleme oranı %80 olarak belirtiliyor.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Deniz Akgün, risk grubundaki kişilerin mutlaka aşı olması gerektiğini vurguluyor ve "Aşı olmayanlara antiviral tedavi uygulanmalı" diyor.

KİMLER GRİP AŞISI OLMALI?

Risk grubunda yer alan kişiler için grip enfeksiyonu ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle şu grupların her yıl grip aşısı olması öneriliyor:

🔹 65 yaş ve üzeri bireyler

🔹 Kalp, şeker, solunum hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlar

🔹 5 yaş altındaki çocuklar

🔹 Hamileler

Aşı olmayan bireylerde antiviral tedavi ile hastalığın ağırlaşmasının önüne geçilebiliyor.

GRİPTEN KORUNMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

Dr. Akgün, influenzadan korunmada maske kullanımı, hijyen ve ortam havalandırmasının kritik önem taşıdığını belirtiyor.

📌 Maske kullanımı

📌 El hijyenine dikkat edilmesi

📌 Kapalı alanların sık sık havalandırılması

📌 Hasta kişilerin en az 5 gün evden çıkmaması

📌 Bol sıvı tüketimi ve vitamin yönünden zengin beslenme

Bu önlemler, hem hastalığın daha hafif atlatılmasını hem de bulaş riskinin azaltılmasını sağlıyor.