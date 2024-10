Kıyma alırken nelere dikkat edilmeli? Paketlenmiş kıyma neden zararlı?

Piyasada satılan hazır kıymaların içeriğinde uygunsuz ürünlerin tespit edilmesi vatandaşta güvensizliğe neden oldu. Et alırken nelere dikkat edilmeli? Türkiye Kasaplar Federasyonu et ve kıyma alımı ile ilgili önemli noktalara dikkat çekti. Hükümete, büyük zincir marketleri denetleme çağrısı yaptı.

Ette, dönerde, sucukta, köftede tek tırnaklı ya da kanatlı hayvan etinin çıkması kamuoyunun tepkisini çekti. Vatandaş et alırken artık 2 kere düşünmeye başladı.



Besin değeri yüksek olan ve yemeklerimizde kullandığımız kıymanın paketlenmesi ve pakette bekletilmesi sakıncalı.



Türkiye Kasaplar Federasyonu ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, yetkililere zincir marketleri denetleme çağrısı yaptı.

- Küçük kasaplar hile yapamaz, zaten sattığı 30 kilo 50 kilo bir et. Buna bir şey karıştıramaz. Çünkü kasabın en büyük denetçisi vatandaştır. O müşteri gelmedi mi en büyük ceza odur. Denetlesinler ama bizi değil büyük zincir marketleri nasıl et geldiğini nereden et geldiğini, nasıl giriş olduğunu onları denetlesinler. Hazır kıymanın ömrü 24 saattir. Hazır kıymayı çektiğin zaman ve 24 saatte bitmediği zaman makineden geçtikten sonra tendolar kaybolduğu için daha çabuk gıda maddesi olarak proteinini yitiriyor.