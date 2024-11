Kıyma diye ne yiyoruz? Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti

Son denetimlerde, dana kıyma ürünlerine kanatlı eti karışımı yapıldığı saptandı. Etiketlerde bu tür katkıların belirtilmemesi, tüketicilerin yanlış yönlendirilmesine ve halk sağlığının tehlikeye atılmasına sebep oluyor. Bakanlık yetkilileri, bu tür ürünlerin güvenilir olmadığını vurgulayarak, vatandaşların güncel ifşa listesini düzenli olarak takip etmelerini öneriyor.

DENETİMLER HER GÜN GÜNCELLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerini sıkılaştırarak her gün yenilenen ifşa listesi ile tüketicilere güvenli gıda sağlamayı amaçlıyor. Yeni eklenen ürünler arasında sucuk, kıyma ve diğer et ürünlerinde yapılan taklit ve tağşişler bulunuyor. Vatandaşların sağlık riski taşımamak adına tükettikleri ürünleri dikkatle kontrol etmeleri önem taşıyor.

UYGUNSUZ ÜRÜNLERİN LİSTESİ BAKANLIK SİTESİNDE

Sağlığa zarar veren markaların tam listesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlandı. Bu listede taklit ve tağşiş ürünlerin yanı sıra farklı kategorilerdeki güncel denetim sonuçları da yer alıyor.

İFŞA EDİLEN MARKALAR

Listede adı geçen markalar arasında şu isimler bulunuyor: Pozcu Kasabı-Halit Ceylan, İstanbul Et ve Şarküteri-Halide Tahta, Yensel Et ve Et Ürünleri Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ., Çimörsan İnşaat Gıda Tarım Turizm Madencilik Otomotiv SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin ifşa listesini yakından takip ederek sağlıklı ve güvenilir ürün tercihinde bulunmalarını tavsiye ediyor.