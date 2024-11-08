Kıymalı börek diye neler yemişiz? Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesini güncelledi!

Son eklemelerle birlikte listeye 12 yeni ürün eklendi ve taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ürün sayısı 733’e ulaştı. Açıklanan yeni liste, vatandaşların gıda güvenliğine dair endişelerini artırırken, “Bize neler yedirmişler?” sorusu yeniden gündeme geldi. İşte listeye giren yeni markalar ve ürünler...

İfşa Listesine Eklenen Yeni Ürünler

Gıda sahteciliği en çok zeytinyağı ürünlerinde görülmeye devam ederken, listeye yoğurt, kaymak, tereyağı, et ürünleri ve börek iç harcı gibi birçok farklı ürün eklendi. Örneğin, kaymak adı altında jelatin tüketildiği ve bazı tereyağlarında süt yağı yerine başka yağlar kullanıldığı tespit edildi.

Listeye Yeni Eklenen Ürünler:

Eminönü Sarıyer Börekçisi (İstanbul Fatih): Kıymalı börek iç harcında sakatat (taşlık) bulundu.

Günaydınlar Süt ve Süt Ürünleri Gıda Pazarlama (İstanbul Beylikdüzü): Er Çağlar marka köy tipi bidon yoğurtta bitkisel yağ ve jelatin tespit edildi.

Kasap Ahmet: Kıymada tek tırnaklı eti belirlendi.

Emrah Baltacıoğlu: Toz kırmızı biberinde gıdada kullanılması yasaklı boya maddesi bulundu.

Moni Süt ve Süt Ürünleri: Günay marka tereyağında düşük yağ oranı ve süt yağı dışında farklı yağlar tespit edildi.

Cüneyt Güldoğan Gıda: Pişmiş et dönerde kanatlı eti belirlendi.

Moni Süt ve Süt Ürünleri: Günay marka tost peynirde bitkisel yağ ve nişasta bulundu.

Kelebek Süt ve Gıda: Göller Yaylası marka yarım yağlı taze eritme tost peynirinde düşük yağ oranı tespit edildi.

Zeytinyağlarında yine tohum yağları kullanıldığı ve bazı kasap köftelerinde deri dokusu ile sakatatın yer aldığı ortaya çıktı.