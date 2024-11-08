Gazze'de 399. gün: Can kaybı 43 bin 508’e yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 508'e, yaralıların sayısı ise 102 bin 684'e ulaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze'de 399. gün: Can kaybı 43 bin 508’e yükseldi
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İsrail'in Gazze'deki operasyonları 399 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin son 24 saat içinde gerçekleştirdiği üç saldırıda 39 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 123 kişinin yaralandığını açıkladı.

7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar nedeniyle can kaybı ve yaralı sayısındaki artış endişe verici boyutlara ulaşmış durumda.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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