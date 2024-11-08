Gazze'de 399. gün: Can kaybı 43 bin 508’e yükseldi
Gazze Şeridi'nde İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 508'e, yaralıların sayısı ise 102 bin 684'e ulaştı.
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İsrail'in Gazze'deki operasyonları 399 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin son 24 saat içinde gerçekleştirdiği üç saldırıda 39 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 123 kişinin yaralandığını açıkladı.
7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar nedeniyle can kaybı ve yaralı sayısındaki artış endişe verici boyutlara ulaşmış durumda.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı