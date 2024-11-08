Hizbullah, İsrail'de askeri üsleri hedef aldı
Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırılar düzenledi. Saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, Hayfa kentindeki Stella Maris Deniz Üssü ve Ramat David Askeri Hava Üssü'nün füzelerle hedef alındığı duyuruldu.
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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e yönelik yeni saldırılar düzenledi. İsrail'in kuzeyine düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamayla paylaşıldı.
Açıklamada, Hayfa kentinin kuzeyinde yer alan ve kuzey sahilini gözetleme konusunda stratejik öneme sahip Stella Maris Deniz Üssü'nün ve Hayfa kentinin güneydoğusundaki Ramat David Askeri Hava Üssü'nün hedef alındığı belirtildi.
Hizbullah kullandığı füzelerin türüne ilişkin ise açıklama yapmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı