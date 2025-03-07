Kızamık nedeniyle ikinci ölüm: Salgın tedirgin ediyor

New Mexico Sağlık Bakanlığı Kamu Bilgilendirme Sorumlusu David Morgan, hayatını kaybeden kişinin aşı yaptırmadığını ve ölümünden önce herhangi bir tıbbi destek talep etmediğini söyledi. Adı açıklanmayan yetişkin hastanın ölümünün ardından, ölümün asıl nedenine dair soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Geçen hafta Teksas'ta, ABD'deki son 10 yılda kızamık nedeniyle hayatını kaybeden ilk çocuğun ölüm haberinin ardından, New Mexico'daki bu ölüm, kızamık kaynaklı ölümlerin sayısını 2'ye çıkarmış oldu. ABD yetkilileri, Batı Teksas’ta kızamık vakalarının hızla yayıldığını belirterek, Salı günü itibariyle 159 kızamık vakası tespit edildiğini duyurdu. New Mexico'ya bağlı Lea County’de ise 10 vaka kaydedildi.

Uzmanlar, kızamık vakalarının yayılmasını önlemenin en etkili yolunun MMR aşısı olduğunu vurgularken, iki doz aşının yüzde 97 oranında etkili olduğunu belirtti.