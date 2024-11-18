Kızılay'dan 'AIDS'li kan' iddiasıyla ilgili açıklama

İzmir'de 13 yaşındaki bir çocuğun HIV nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından, virüsün Kızılay tarafından verilen bir kandan bulaştığına yönelik ortaya atılan iddialara Türk Kızılay’ı açıklık getirdi. Kızılay, bu iddiaların asılsız olduğunu ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Mert Sagit Mert Sagit
Kızılay'dan 'AIDS'li kan' iddiasıyla ilgili açıklama
Yayınlanma:

İzmir’de HIV taşıyan 13 yaşındaki A.E.K.'nin ölümünün ardından soruşturma başlatıldı. Baba K.K.'nin HIV taşıması ve annenin virüsü taşımaması, cinsel istismar ihtimalini gündeme getirdi. Baba, kan bağışı sırasında hastalığının farkına vardığını belirtti. Konuyla ilgili olarak Kızılay, iddialara karşı bir açıklama yaptı.

KIZILAY’DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Türk Kızılay'ı, vefat eden çocuğun HIV virüsünü nasıl aldığına dair Sağlık Bakanlığı’nın incelemeleri sürerken, virüsün Kızılay tarafından verilen bir kandan bulaştığı yönündeki iddiaların kesinlikle doğru olmadığını belirtti. Açıklamada, 2024 yılı Ocak ayında K.K.'nin kan bağışında bulunduğu ve yapılan testler sonucunda HIV pozitif olduğu tespit edilerek, ilgili sağlık ve kolluk birimlerinin bilgilendirildiği ve kanın imha edildiği ifade edildi. Ayrıca, Kızılay’ın virüsü ilk tespit eden ve yetkilileri bilgilendiren kurum olduğuna dikkat çekildi.

KAN BAĞIŞI VE TEST SÜREÇLERİ

Kızılay, kan bağışı sürecinde halk sağlığını korumak için uluslararası standartlara uygun modern testler uyguladığını belirtti. HIV, Hepatit B, Hepatit C ve Sifiliz gibi enfeksiyonlara karşı her kan bileşeninin titizlikle tarandığı vurgulandı. Enfeksiyon riski taşıyan kanların kesinlikle hastanelere gönderilmediği ifade edildi. Kızılay, yılda yaklaşık 3 milyon ünite kan alarak, 9 milyon hasta ve yaralının kan ihtiyacını karşılamaktadır. Bu tür sorumsuz iddiaların, Kızılay’ın yürüttüğü bu önemli göreve zarar vereceği ifade edildi ve tüm ilgili kurumları konuya duyarlı olmaya çağırdı.

Öğrenciler hesaplarınızı kontrol edin: İki aylık burs ve kredi ödemeleri başladıÖğrenciler hesaplarınızı kontrol edin: İki aylık burs ve kredi ödemeleri başladıEkonomi
aids izmir Türk Kızılayı
Günün Manşetleri
Gazze'de 409 günlük saldırı
CHP'li isim terör örgütü PKK'nın kanalına çıktı
Yolcu otobüsü takla attı
Teğmenler soruşturmasının tutanağı ortaya çıktı
51 göçmen kaçakçısı ve 1644 düzensiz göçmen yakalandı
Her kesimden tepki geldi
O saatler dışında artık yasak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü
'Galatasaray'dan komisyon aldı' iddiasına Doğu Perinçek'ten yanıt
MİT ve Emniyet'ten ortak terör operasyonu
Çok Okunanlar
Salim Güran'ın 'sildim' dediği ses kayıtları ortaya çıktı! Salim Güran'ın 'sildim' dediği ses kayıtları ortaya çıktı!
O saatler dışında artık yasak! O saatler dışında artık yasak!
Teğmenler soruşturmasının tutanağı ortaya çıktı Teğmenler soruşturmasının tutanağı ortaya çıktı
Yolcu otobüsü takla attı Yolcu otobüsü takla attı
Ehliyetlerin yenilenme süresi uzatıldı Ehliyetlerin yenilenme süresi uzatıldı