Korkutan X hastalığı hakkında açıklama!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, X hastalığına hakkında salgın uyarısında bulunarak ülkelere işbirliği çağrısında bulunmuştu.

Koronavirüs hakkındaki açıklamalarıyla tanıdığımız Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, X hastalığına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "X Hastalığı" diye bir şey olmadığına dikkat çekerek şunları yazdı:

Dünya Sağlık Örgütü gelişebileceği öngörülen yeni bir pandemi ile ilgili senaryolar hazırlayıp önlem planları yapılırken hastalığı bilinmeyen, yani “X” olarak tanımlamış. Eskiden bu senaryoları grip üzerinden hazırlardık. Senaryolar hazırlayıp tatbikatlar yapardık.

2002 yılından itibaren coronavirus pandemileri görülmeye başlayınca, 2018’den beri bu amaçla X kullanılıyor. Bulaştırıcılık katsayısı olarak da maksimum değer olan 0,25 alınıyor.

'SİZ TELAŞLANMAYIN'

Siz telaşlanmayın. Bu aşamada yapılması gereken işler devlet tarafından yürütülebilecek işler. Siz sadece devlete arada yeni bir pandemiye, depreme, sele hazırlıklı mıyız diye sorun.