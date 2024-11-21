Kreşler için kritik uyarı,kreş salgınları kapıda

Çalışan anne nüfusunun artmasıyla beraber bakıcı yerine kreş, anaokulu gibi eğitim veren kurumlar daha çok tercih edilmeye başlandı. Bununla beraber çocuk oyun alanı, müzikal, oyun grupları gibi çocuklara yönelen aktivitelerin sayısının artması ile beraber çocukların kalabalık ortamlarda bulunma sıklığı da artmış bulundu.

"ENFEKSİYON ORANI ARTIYOR"

Uzmanlar, kış mevsimiyle birlikte kreşe başlayan çocuklarda görülen enfeksiyonunda arttığını vurguladılar. Bundan kaynaklı çocukların enfeksiyonu hızla çevrelerine bulaştırabildiklerini dile getirdiler.

Altınbaş Üniversitesinden Mikrobiyolog Dr. Öğretim Üyesi İpek Ada Alver, “Hastalık belirtisi göstermeyen portörlerin, yani semptomsuz taşıyıcıların enfeksiyon etkenini vücutlarında barındırdığını ve bu durumun kreş dönemindeki çocuklarda sıklıkla görüldüğünü” belirtti.