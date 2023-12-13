Kuru İncir ve Zeytinyağı Mucizesi! Bu Kürü Denemeyen Kalmasın!

Kuru incir ve zeytinyağı ayrı ayrı çok sağlıklı ve faydalı besinler arasındadır. İncir ve zeytinyağının insan sağlığına olan faydaları tartışılmaz. Bu iki sağlıklı besini kür olarak bir arada kullandığınızda ise mucizelerine inanamayacaksınız. Kuru incir ve zeytinyağına ek olarak susam, çörek otu ve hurma katarak bu mucizeyi çok daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz.

Kuru incir, susam ve hurma yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içermektedir. Bu besinler kemiklerimizi ve dişlerimizi geliştirerek çok daha sağlıklı olmalarına yardımcı olur. Bu kür aynı zamanda içerdiği vitamin, protein ve mineraller sayesinde hücrelerin yenilenmesini sağlar. Zeytinyağının zaten başlı başına son derece şifalı bir besin kaynağı olduğunu biliyoruz. Ancak bu besinleri zeytinyağıyla bir araya getirdiğimizde ise birçok mucizenin beraberinde geldiğini göreceksiniz.

Kuru İncir ve Zeytinyağı Kürü Faydaları

Erkeklerde cinsel gücü ve sperm kalitesini artırmaya yardımcı oluyor.

Lifli içeriğiyle incir ve çörek otu kabızlığı gidererek bağırsakların hızlı bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Kürün içerisinde bulunan zeytinyağı ise bağırsakların iç yüzeyini yeniliyor.

Hamile kalmayı kolaylaştırıyor ve kadınlarda doğurganlığı artırıyor. Kuru incir ve zeytinyağı kürü sayesinde kadın hastalıklarına birebir fayda sağlıyor.

Astım ve öksürüğü keserek boğazların rahatlamasına yardımcı olur.

Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olur.

Kalp sağlığını koruyor ve güçlendiriyor.

Hafızayı güçlendiriyor.

Kan şekerini dengeliyor.

Kuru İncir ve Zeytinyağı Kürü Tarifi

Malzemeler;

1 çay bardağı zeytinyağı

5 adet kuru incir

2 adet hurma

1 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı çörekotu

Hazırlanışı;