LÖSEV 26. Yılını coşkuyla kutladı: Çocuklardan özel gösteriler

LÖSEV 26'ın kuruluşunu kutladı. Ankara LÖSANTE çocuk ve yetişkin hastanesinde lösemi tedavisi gören çocuklar ve aileleri ile birlikte etkinlik düzenledi.

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LÖSEV 26. Yılını coşkuyla kutladı: Çocuklardan özel gösteriler
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Etkinlikte lösemi tedavisi gören çocuklar gösteriler sergiledi. Etkinlikte konuşan LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, hastaneye Sağlık Bakanlığı tarafından tam ruhsat verilmemesini eleştirdi.

Etkinliğe LÖSANTE çocuk ve yetişkin hastanesinde tedavi gören lösemili çocuklar ve aileleri de katıldı. Lösemili çocuklar ve aileleri düzenlenen etkinlikte dans gösterileri yaptı. Devlet opera sanatçıları konserler verdi.

Etkinlikte konuşan LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer LÖSANTE hastanesine Sağlık bakanlığı tarafından tam ruhsat verilmemesini eleştirdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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