Mantar tehlikesi büyüyor! Zehirlenmeler yüzde 83 arttı

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi uzmanları, doğadan bilinçsizce toplanan mantarların tüketilmesinin ölümcül risk taşıdığına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) verilerine göre mantar zehirlenme başvuruları geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 83 arttı, toplam vaka sayısı 943 oldu.

“BAZI MANTARLAR KALP KRİZİNE BİLE NEDEN OLABİLİR”

Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Asım Kalkan, doğada 10 binden fazla mantar türü olduğunu ancak çok azının güvenle tüketilebildiğini belirtti.

Mantar zehirlenmelerinin genellikle 2 ila 6 saat içinde belirti gösterdiğini, bazı türlerde bu sürenin 72 saati aşabileceğini belirten Kalkan, erken dönemde "sersemleme, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, bulantı, kusma" gibi şikayetlerle karşılaştıklarını ifade etti.

Kalkan şöyle devam etti: "Karaciğere ve böbreğe toksik etkisi bulunan mantarların yaptığı semptomlar çok daha geniş ve şiddetli olabilir. Eğer hastanın bilinen bir kalp damar hastalığı varsa bu zehirlenme kalp krizine de neden olabilir."

“PANZEHİRİ YOK! HEMEN HASTANEYE BAŞVURUN”

Kalkan, zehirli mantarların bilinen bir panzehiri olmadığını belirterek, ilk yapılması gerekenin hastanın nefes ve dolaşımının kontrol altına alınması olduğunu vurguladı. “Yenilen mantardan bir örnekle en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Tür tespit edilirse tedavi yönlendirmesi de kolaylaşır” dedi.

Uzman Diyetisyen Berrin Bayraktar, mantarların besin değeri yüksek, kalorisi düşük gıdalar olduğunu ancak çiğ tüketilmesinin ciddi sağlık riski taşıdığını belirtti:

"Çıplak gözle bir mantarın zehirli olup olmadığını ayırt etmek mümkün değil. Yan yana yetişen iki mantardan biri zehirli, biri yenilebilir olabilir."

Bayraktar ayrıca şu uyarıları yaptı: Mantarlar mutlaka yıkanıp hemen pişirilmeli, nemli bırakılmamalı, ambalajında kötü koku, kararma veya şişme varsa asla tüketilmemeli.

"HURAFELERE KANMAYIN, KURTLANAN MANTAR DA ZEHİRLİ OLABİLİR"

Mantar uzmanı Recep Karatepe, halk arasında yaygın olan yanlış inançlara dikkat çekti: "Kurtlanan mantar yenilebilir değildir. Sülükler yedi diye mantar zehirsiz olmaz. Gümüş kaşık, tuz, sirke gibi yöntemlerle zehirli mantar zararsız hale gelmez."

Karatepe, özellikle park ve bahçelerde yetişen mantarların yüksek oranda ağır metal içerdiğini ve egzoz gazlarını emdiğini vurgulayarak, bu mantarların kesinlikle yenmemesi gerektiğini söyledi.

Recep Karatepe, doğadan mantar toplayan vatandaşlara şu ekipmanları önerdi: Plastik değil hava alan sepet, bıçak ve fırça ile toprak kalıntısı temizliği, uzun paçalı kıyafet, çizme ve çorap, ilk yardım çantası ve yeterli su, mantar toplarken kene vakalarına karşı ekstra dikkat.

Türkiye’de yaklaşık 3 bine yakın makro mantar türü bulunduğunu belirten uzmanlar, halkın sadece uzman kontrolünde, güvenli kaynaklardan mantar tüketmesi gerektiği konusunda hemfikir.