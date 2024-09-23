Maymun Çiçeği vaka sayısı artıyor: Afrika'da endişe verici veriler

2023 yılı boyunca Afrika’da Ocak’tan 15 Eylül’e kadar toplam 29 bin 342 şüpheli maymun çiçeği vakası ve 812 can kaybı kaydedildi. DSÖ, dünya genelinde Ağustos ayında yalnızca 2 bin 82 M-çiçeği vakasının doğrulandığını ve bu sayının 2022 Kasım’ından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi. Ayrıca, Burundi’nin de salgından etkilendiği rapor edildi.

Afrika Birliği Halk Sağlığı Ajansı, 2023'te salgından etkilenen 7 ülkede toplam 14 bin 957 vaka ve 739 can kaybı yaşandığını ve bu sayının 2022’ye göre yeni vakalarda yüzde 78,5 oranında bir artış olduğunu vurguladı. Dünya Bankası, Cumartesi günü 10 Afrika ülkesine salgınla mücadele için toplam 128 bin 89 dolar fon sağlandığını duyurdu.