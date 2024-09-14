Maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşıya onay verildi

Maymun Çiçeği için ilk aşıya onay verildi. Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsüne karşı ön yeterlilik alan ilk aşının Bavarian Nordic'in ürettiği "MVA-BN" olduğunu duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, ön yeterlilik onayının, acil ihtiyaç duyan topluluklarda bu hayati ürüne zamanında erişimi kolaylaştırmasının beklendiği belirtildi. Bulaşmayı azaltmasının ve salgının kontrol altına alınmasına yardımcı olmasının umulduğu ifade edildi.

Bağışıklık için Uzmanlar Danışma Grubu'nun tüm mevcut kanıtları incelediği ve yüksek maruz kalma riski bulunan kişiler için aşının kullanılmasını önerdiği kaydedildi. Aşının 18 yaşın üzerindeki kişilerde 4 hafta arayla 2 doz olarak uygulanabileceği belirtildi.

Aşının şu anda 18 yaşın altındakiler için lisanslı olmadığı vurgulandı. Bebekler, çocuklar, ergenler, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde "endikasyon dışı" kullanılabileceği bildirildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bunun hem Afrika'daki mevcut salgınlar hem de gelecekte hastalığa karşı mücadele için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "Aşılara en çok ihtiyaç duyulan yerlerde eşit erişimi sağlamak için artık üretim, tedarik, bağış ve dağıtımda acil bir ölçek artırmaya ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.