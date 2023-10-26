Mevsim Geçişlerinin En İyi Shotları! Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirecek Sonbahar İksiri!

Mevsim geçişleri, bağışıklığımızın düşmesine ve sürekli hasta olmamıza neden olur. Hastalandığımızda kendimizi keyifsiz ve mutsuz hissederiz. Hastalıklarla baş etmenin en önemli rolü sağlıklı beslenmekten geçer. Sağlıklı ve dengeli beslendiğimizde bedenimizi ve vücut sağlığımızı korumuş oluruz.

Bağışıklık sistemi ise bağışıklık sistemimiz için oldukça önemlidir. Vücudun zararlı mikroorganizmalara karşı gelebilmesi ve güçlü durabilmesi için bağışıklık sistemimize özen göstermeliyiz. Bağışıklık sistemimizin iyi çalışması için sağlık ve dengeli beslenmeliyiz. Vücudunuzun direncini koruyarak bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

Kış aylarının gelmesi hastalıkların artması ve salgınların çoğalmasıyla bağışıklık sistemimizi koruyamaz hale geldik. Fakat bazı basit formüllerle bağışıklık sisteminizi koruyabilir ve hastalıklardan kurtulabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız bu sonbahar iksiriyle bağışıklığınızı güçlendirebilir ve enerjinizi yakalayabilirsiniz.

Sonbahar İksiri Tarifi

Malzemeler;

40 gram taze zencefil

40 gram taze zerdeçal

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı organik çiçek balı

250 gram içme suyu

Hazırlanışı;

Bütün malzemeleri blenderdan geçirin ve süzün.

Daha sonra küçük tek içimlik kavanozlara doldurun.

Hazırladığınız shotları buzdolabında saklayın ve maksimum 5 gün içerisinde çalkalayarak tüketin.

Tamamen doğal içeriklerle hazırlayabileceğiniz ve oldukça sağlıklı olan bu sonbahar shotlarını evde kolayca hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.