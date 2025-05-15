“Mickey mouse” diye alay etmişlerdi: Küçük Qibao başarılı ameliyatla hayata döndü

Çin'de doğuştan gelen dev benleri nedeniyle "Mickey Mouse" lakabıyla alay edilen 3 yaşındaki Qibao, geçirdiği başarılı operasyonların ardından adeta yeniden hayata tutundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
“Mickey mouse” diye alay etmişlerdi: Küçük Qibao başarılı ameliyatla hayata döndü
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Fujian eyaletinde dünyaya gelen Qibao, nadir görülen bir cilt rahatsızlığı olan konjenital nevüs ile doğdu. Başının büyük bölümünü kaplayan koyu renkli benler, yaşıtlarının ve çevresindekilerin dikkatini çekti. Zamanla Qibao, dış görünüşü nedeniyle zorbalığa maruz kaldı; ailesi ise bu süreçte hem duygusal hem de fiziksel açıdan zorlu bir mücadele verdi.

“Mickey mouse” diye alay etmişlerdi: Küçük Qibao başarılı ameliyatla hayata döndü - Resim : 1

Daily Mail'in haberine göre Qibao'nun ailesi, umutlarını Şanghay’daki uzman doktorlara bağladı. Cerrahlar, benlerin alınabileceğini ancak öncesinde deri genişletme tedavisi gerektiğini belirtti. Bu amaçla, küçük çocuğun başının iki yanına deri genişletici balonlar yerleştirildi. Dışarıdan oldukça belirgin olan bu yapılar, bazı sosyal medya kullanıcılarının acımasızca “Mickey Mouse” benzetmesi yapmasına neden oldu.

Tüm bu zorluklara rağmen ailesi oğullarının yanında dimdik durdu. Annesi yaşadıkları süreci, “Gözyaşlarımızı sildik ve yola devam ettik,” sözleriyle anlattı. Yaklaşık beş ay süren tedavinin ardından cerrahlar, benlerin başarıyla alındığını ve operasyonun tamamen başarılı geçtiğini açıkladı.

Ameliyat sonrası paylaşılan görüntülerde, başı sargılarla kaplı olan Qibao’nun hastanenin oyun odasında neşeyle oynadığı görüldü. Ailenin paylaştığı bu anlar Çin sosyal medyasında büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, küçük çocuğun cesaretine ve ailesinin sevgisine övgüler yağdırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu çocuk çok cesur, annesi de öyle. İzlerken ağladım,” yorumunu yaptı. Bir diğeri ise, “Ben de dış görünüşüm yüzünden alay edilmiştim. Bu hikâye beni derinden etkiledi,” ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre konjenital nevüs her 100 bebekten birinde görülüyor; ancak Qibao’daki kadar büyük boyutlara nadiren ulaşıyor. Büyük lezyonlar cerrahi olarak çıkarılamazsa lazer tedavisi ya da dermabrazyon gibi yöntemler uygulanabiliyor.

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