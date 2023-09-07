Narenciyenin baş düşmanı Akdeniz meyve sineği! Mersinliler ürünlerini korumaya çalışıyor

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe genelinde çok yönlü temizlik ve bakım çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, “Ekiplerimiz, mekanik araçlarımız ve ekipmanlarımızla Toroslarımızın her zaman temiz ve düzenli olması için çaba gösteriyoruz. Bu çerçevede, semt pazarlarımızı ve çöp konteynerlerimizi, temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızın yanı sıra Akdeniz meyve sineğine karşı da ilaçlıyoruz. Mersin, narenciyenin başkentidir. Özellikle narenciyeye büyük zarar veren Akdeniz sineği ile mücadele ediyoruz. Pırıl pırıl bir Toroslar için ekiplerimiz, 7/24 görev başında” dedi.

NARENCİYENİN BAŞ DÜŞMANI AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ!

Geçtiğimiz günlerde ise Muğla İl Tarım Müdürlüğü Akdeniz meyve sineğine yönelik çalışma yaptı. Muğla’nın narenciye bahçelerinde kalıntısız ve kimyasalsız üretim için başlattığı seferberlik kapsamında Milas’ın Ören Mahallesi’ndeki üreticilere 700 adet Akdeniz Meyve Sineği tuzağı dağıttı.