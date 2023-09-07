Narenciyenin baş düşmanı Akdeniz meyve sineği! Mersinliler ürünlerini korumaya çalışıyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, başta narenciye olmak üzere birçok meyve çeşidine zarar veren Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, meyve sineği ile mücadele çerçevesinde ilçedeki semt pazarlarında ilaçlama yaptı.

Narenciyenin baş düşmanı Akdeniz meyve sineği! Mersinliler ürünlerini korumaya çalışıyor
Son Güncelleme:

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe genelinde çok yönlü temizlik ve bakım çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, “Ekiplerimiz, mekanik araçlarımız ve ekipmanlarımızla Toroslarımızın her zaman temiz ve düzenli olması için çaba gösteriyoruz. Bu çerçevede, semt pazarlarımızı ve çöp konteynerlerimizi, temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızın yanı sıra Akdeniz meyve sineğine karşı da ilaçlıyoruz. Mersin, narenciyenin başkentidir. Özellikle narenciyeye büyük zarar veren Akdeniz sineği ile mücadele ediyoruz. Pırıl pırıl bir Toroslar için ekiplerimiz, 7/24 görev başında” dedi.

Narenciyenin baş düşmanı Akdeniz meyve sineği! Mersinliler ürünlerini korumaya çalışıyor - Resim : 1

Narenciyenin baş düşmanı Akdeniz meyve sineği! Mersinliler ürünlerini korumaya çalışıyor - Resim : 2

NARENCİYENİN BAŞ DÜŞMANI AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ!

Geçtiğimiz günlerde ise Muğla İl Tarım Müdürlüğü Akdeniz meyve sineğine yönelik çalışma yaptı. Muğla’nın narenciye bahçelerinde kalıntısız ve kimyasalsız üretim için başlattığı seferberlik kapsamında Milas’ın Ören Mahallesi’ndeki üreticilere 700 adet Akdeniz Meyve Sineği tuzağı dağıttı.

Narenciyenin baş düşmanı Akdeniz meyve sineği! Mersinliler ürünlerini korumaya çalışıyor - Resim : 3

Narenciyenin baş düşmanı Akdeniz meyve sineği! Mersinliler ürünlerini korumaya çalışıyor - Resim : 4

Kuru domatesler ihracat için bekliyor! Yüzlerce dönüm arazide kurutulmuş domatesler deprem bölgesinden Avrupa'ya gitmeyi bekliyorKuru domatesler ihracat için bekliyor! Yüzlerce dönüm arazide kurutulmuş domatesler deprem bölgesinden Avrupa'ya gitmeyi bekliyorEkonomi
# Mersin # akdeniz # meyve # sinek # muğla # Büyükşehir Belediyesi # Tarım # Narenciye
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri açıkladı
Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri açıkladı
İstanbul'da barajlardaki su oranı artmaya başladı! İSKİ oranları açıkladı
İstanbul'da barajlardaki su oranı artmaya başladı! İSKİ oranları açıkladı
Azerbaycan'ın birbirinden lezzetli 10 etli yemeği
Azerbaycan'ın birbirinden lezzetli 10 etli yemeği
İSKİ duyurdu: 3 ilçede sular kesilecek!
İSKİ duyurdu: 3 ilçede sular kesilecek!
Öne Çıkanlar Hakan Fidan'dan dikkat çeken 'Afrika' mesajı! - Ulusal Kanal Hakan Fidan'dan dikkat çeken 'Afrika' mesajı! - Ulusal Kanal Teori Dergisi yeni sayısı çıktı: "2030'DA DÜNYA EKONOMİSİ VE TÜRKİYE" Teori Dergisi yeni sayısı çıktı: "2030'DA DÜNYA EKONOMİSİ VE TÜRKİYE"