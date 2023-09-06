Okul ve ofis için beslenme çantası nasıl hazırlanır? Sağlıklı beslenme çantasında neler olmalı? Sağlıklı taşınabilir tarifler için öneriler

Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek, her yaş grubu için büyük önem taşıyan bir konudur. Sağlıklı beslenme, bu yaşam tarzının temel taşlarından biridir. Çocuklarımızın ve yetişkinlerin günlük enerji ve besin ihtiyaçlarını karşılamak, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek için doğru beslenme alışkanlıkları kazanmaları gerekmektedir.

OKUL VE OFİS İÇİN BESLENME ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR? SAĞLIKLI BESLENME ÇANTASINDA NELER OLMALI? SAĞLIKLI TAŞINABİLİR TARİFLER İÇİN ÖNERİLER

Porsiyon Kontrolü: Süt, et, tahıl ve sebze-meyve gruplarından en az birer öğe içermelidir. Çeşitlilik sağlanmalıdır.

Çeşitli ve Farklı Besin Ögeleri: Beslenme çantası menüsünde çeşitlilik önemlidir. Haftalık bir plan yaparak çocukların sıkılmamasını sağlayabilirsiniz. Tam tahıllı ürünler, protein kaynakları, meyve-sebze ve sağlıklı yağlar tercih edilmelidir.

Her Besin Grubundan Yiyecekler: Protein kaynakları çocukların tokluk hissini artırır ve enerji seviyelerini korur. Süt, ayran veya kefir gibi içecekler beslenme çantasında bulunmalıdır.

Bağışıklık Sistemi İçin Meyve ve Sebze: Özellikle kış aylarında meyve ve sebze içermeli, C vitamini alımına özen gösterilmelidir.

Enerji İhtiyacı İçin Kuruyemişler: Ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler sağlıklı enerji kaynaklarıdır ve uzun süre tok tutarlar.

Lif Bakımından Yüksek Besinler: Tam tahıllı ekmekler, kekler, kinoa, esmer pirinç gibi lif bakımından zengin gıdalar tercih edilmelidir.

Su Tüketimi: Gün içinde su içmeye özen gösterilmelidir. Sağlıklı bir metabolizma için su önemlidir.

Beslenme Çantası Önerileri:

Tavada yapılmış köfte veya tavuklu sandviç

Ev yapımı kek

Ev yapımı sebzeli kiş

Meyve dilimleri veya sebzeler

Kuruyemişler

Tam buğday ekmekle yapılan hamburger

Salatalı sandviç veya tostlar

Beslenme Çantasına Koyulabilecek İçecekler:

Süt

Ayran

Kefir

Taze sıkılmış meyve suyu

Ev yapımı limonata

Beslenme Çantasına Koyulabilecek Sağlıklı Atıştırmalıklar:

Salata

Yoğurt veya meyveli yoğurt

Taze veya kuru meyveler

Kuruyemişler

Ev yapımı kurabiyeler

Ev yapımı sebzeli veya peynirli poğaçalar ve kekler

Beslenme Kapları:

Beslenme kapları, sağlıklı ve pratik BPA içermeyen plastik kaplar veya cam kaplar tercih edilmelidir. Cam kavanozlar salataları taşımak için idealdir.

Ofiste Sağlıklı Beslenme Önerileri:

Sandviçinizi akşamdan hazırlayın.

Ceviz ve kuru meyve gibi atıştırmalıkları cebinizde bulundurun.

Su içmek için cam bir sürahi kullanın ve suyunuzu lezzetlendirin.

Sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirin ve ara öğünlerinizi planlayın.

Yiyecek otomatlarından sağlıklı seçenekleri tercih edin.

İkramları küçülterek sağlıklı hale getirin.

Yarının yemeğini akşamdan düşünün.

Ofiste sık sık hareket edin.

Ofis alışverişini ihmal etmeyin.

Sağlıklı beslenmeyi teşvik eden ekip arkadaşları edinin.