Omurgadaki sessiz tehlike! Skolyoz sadece duruşu değil, hayatı eğiyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Kaya, omurgada yana doğru eğrilik şeklinde tanımlanan skolyozun, ilerlemiş formlarında sadece bir duruş bozukluğu ya da estetik sorun olmadığını, solunum fonksiyonlarını ve iç organları tehdit eden bir tabloya dönüşebileceğini vurguladı.

Kaya, skolyozun yaşam kalitesini düşüren bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, özellikle 40 dereceyi aşan eğriliklerde cerrahi müdahalenin kaçınılmaz hale geldiğini ve bu operasyonların hasta açısından fiziksel algı ve fonksiyonları belirgin şekilde düzelttiğini ifade etti.

Skolyoz tedavisinde teknolojik gelişmeler sayesinde ameliyatların hem daha güvenli hem de hızlı iyileşme sağladığını belirten Doç. Dr. Kaya, "Erken teşhis her zaman çok önemli. Ancak geciken vakalarda cerrahi müdahale yaşam kalitesini artırmak için güçlü bir çözüm sunuyor" dedi.

SADECE ERGENLERDE DEĞİL, YETİŞKİNLERDE DE GÖRÜLÜYOR

Toplumda skolyozun yalnızca ergenlik çağında görüldüğü algısının yaygın olduğunu söyleyen Kaya, bu bilginin eksik olduğuna dikkat çekti. Dejeneratif skolyoz adı verilen yaşlanmaya bağlı omurga eğriliklerinin, özellikle yaşlı bireylerde yaygın hale geldiğini aktardı.

“Yaşlılarda sıklıkla bel ağrısı, duruş bozukluğu, yürüme zorluğu ve denge kaybı ile ortaya çıkar. Bu hasta grubunda da doğru cerrahiyle olumlu sonuçlar alınabiliyor,” diye konuştu.

BELİRTİLER SİNSİ GELİYOR, AİLELER DİKKATLİ OLMALI

Skolyozun erken evrelerde çoğunlukla belirti vermeden ilerlediğini ifade eden Kaya, ailelerin çocuklarında omuz asimetrisi, sırt kamburluğu dengesiz duruş gibi belirtilere dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bu belirtilerin fark edilmesi durumunda, vakit kaybetmeden uzman bir hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.

Toplumda skolyoz ameliyatlarının korkutucu bir algıya sahip olduğunu hatırlatan Kaya, modern tekniklerle yapılan cerrahilerin hem güvenli hem de başarılı olduğunu, hastaların büyük bölümünün ameliyat sonrası "daha dik durduklarını, daha az ağrı hissettiklerini ve hareket kabiliyetlerinin arttığını" bildirdiklerini ifade etti.

Doğru zamanda yapılan doğru cerrahinin yalnızca fiziksel iyileşme değil, psikolojik ve fonksiyonel olarak da hastanın yaşamına olumlu katkı sağladığını dile getiren Doç. Dr. Özcan Kaya, skolyoz tedavisinin geciktirilmemesi gerektiği çağrısında bulundu.