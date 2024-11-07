Organ bağışı hayat kurtarıyor? Peki organ bağışı nasıl yapılır?

Farkındalık yaratmak ve organ bağışını yaygınlaştırmak için her yıl 3-9 Kasım arasında kutlanan Organ ve Doku Bağışı haftasında bu sene yeni bir dernek kuruldu.



8 sene önce kalp nakli olmak zorunda kalan Kartal Bebek'in annesi Ahu Kahraman Yıldırım'ın öncülüğünde kurulan 'Canıma Can Kat' derneğin tanıtımı yapıldı.

2023 yılında Türkiye'de 32 bin 38 kişinin organ beklediğini belirten Yıldırım, sadece 305 kişinin vefatı sonrasında organlarının bağışlandığını söyledi.



Pınar Altuğ ve Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumu ile yapılan dernek açılışında 150 ye yakın kişi katıldı. Etkinlik sonunda katılımcılar sağlık bakanlığı standında organ bağışladı.



ORGAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Canlı vericiden organ bağışı için alıcı adayı hasta ile bir organ nakli merkezine başvurmanız yeterlidir. Öldükten sonra kullanılmak üzere organlarınızı bağışlamak için büyük hastanelerin organ bağış ünitelerine ya da Türkiye Organ Nakli Vakfına başvurabilirsiniz. Burada iki tanık huzurunda bu isteğinizi beyan ederek imzalayacağınız organ bağış formu ile size bir organ bağış kartı verilecektir. Bu konuda ailenizi de bilgilendirmek daha sonradan çıkacak karışıklıkları önlemek açısından faydalı olacaktır. Dilediğiniz zaman organ bağış ünitesi olan bir hastaneye başvurup organ bağış kartınızı iptal ettirebilirsiniz.