Özel sağlıkta büyük skandal: Yoğun bakım yok, fatura yok, ölümler var!

İstanbul’daki bir özel hastaneye tedavi için başvuran iki kişi, yaşadıkları mağduriyeti Ulusal Kanal’a anlattı. İddialar arasında faturasız tahsilatlar, yoğun bakım eksikliği ve ihmale bağlı ölümler var.

Avukat Ceren Konukman, yaklaşık bir yıl önce rahatsızlanan babasını İstanbul Ataköy’de bir özel hastaneye götürdü. 65 yaşındaki hasta yoğun bakımda 26 gün entübe edildi. Ancak aileden 50 bin lira talep edildiği ve karşılığında fatura verilmediği iddia edildi. Konu yargıya taşındı.

Konukman, hastanenin ihmalini şu sözlerle anlattı:

📌 “Tomografi çekilemedi, yoğun bakım şartları yetersizdi, enfeksiyon kaptı ve hayatını kaybetti.”

Aile birçok kuruma şikâyette bulundu ancak henüz bir sonuç alınamadı.

Benzer bir mağduriyeti yaşayan Yavuz Pakır da 37 yaşında hayatını kaybeden kardeşi Kemal Pakır için hukuk mücadelesi veriyor.

📌 “Hastanede iki kez ameliyat oldu. Ancak yoğun bakım olmadığı için sonrasında kabul edilmedi.”

Kardeşi taburcu edildikten sonra fenalaştı. 112 Acil Servis ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti.

Pakır, hastanenin kendisinden faturasız ücret aldığını ve itirazları sonucunda parasını geri aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

📌 “Ne yoğun bakım vardı, ne ambulans... Hastane ihmali çok büyük.”

Özel sağlık sistemindeki bu tür ihmallerin artması, hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetini derinleştiriyor. Yaşanan bu olaylar, denetimsiz sağlık hizmetlerinin yol açtığı trajedilere bir kez daha dikkat çekiyor.