Özelleştirmenin bedeli: Sağlıkta eşitsizlik ve tehlike

Devlet desteği ile uygulanan sağlığı özelleştirme programı ve AK Parti'nin 20 yıldır sürdürdüğü "Sağlıkta Dönüşüm" politikasının faturası ağır oldu. Devleti soymak için insan canına kıyan Yenidoğan Çetesi gibi zalimlikler ortaya çıktı.

Sağlıkta dönüşüm programı ile Özel Hastanelerin sayısı arttı, sağlık sektöründeki kamunun payı azaldı. Daha fazla para kazanabilmek uğruna insan sağlığı tehlikeye atıldı. Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Dr. Rifat Mutlu, Genel Sağlık Sigortasıyla birlikte "hastalar müşteri, sağlık hizmetini sunan kişiler de ensaf oldu" dedi:

"Şimdi özellikle AKP iktidara geldikten sonra 5510 sayılı bir kanun çıkarttı 2008'te. Bu genel sağlık sigortasıydı. Ve bu kanunu da 2012'de tüm yaşayanlara, Türkiye'deki tüm vatandaşlara yaydı. Yani zorunlu genel sağlık sigortası yasası haline geldi. bu genel sağlık sigortası doğrudan doğruya sağlık hizmetlerini bir ticari meta haline getiriyordu."

Sağlık hizmetinin paralı olamayacağını belirten Mutlu, "hastalar müşteri değildir kamulaştırma hayat kurtarır" dedi:

"Sonuç her şeyden önce başa dönecek olursak sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak, kaliteli olarak herkese ücretsiz olarak verilmesi gerekiyor. Bu zaten anayasal bir hak. Yani anayasal hakkımızı prim ödeyerek, para ödeyerek, çocuklarımızı belli çetelere teslim ederek almaya çalışmamız hakikaten çok büyük bir trajedi."