Çiftçinin 2025 umudu: Bürokrasi azalsın, fiyatlar kontrol edilsin

Ürünü değerinin altında kalan, girdi maliyetleri altında ezilen üretici, 2024 yılını geride bırakmaya hazırlanıyor. Hatay Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, çiftçinin 2025'ten beklentisini anlattı.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Çiftçinin 2025 umudu: Bürokrasi azalsın, fiyatlar kontrol edilsin
Yayınlanma:

Depremin yaraları henüz sarılamadı, ürünlerin taban fiyatı düşük kaldı, rekolte kimi ürünlerde yarı yarıya düştü. Üretici zor bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor.

Hatay Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, 2024 yılını değerlendirirken önemli bir çağrı yaptı. Üreticinin zarar etmemek için elinde kalan ürünlerin konsantre meyve fabrikalarında, soğuk hava depolarında değerlendirilmesini önerdi. Bu amaçla yetkililerden işletme kurabilmek için orta ölçekli sanayi bölgesi talep etti.

Kamacı, üreticilerin karşılaştığı bürokratik engellerin azaltılmasını ve sorunların tek bir merkezden çözülmesi gerektiğini vurguladı. Çiftçi kayıt sisteminden bankalara, kooperatiflerden birliklere kadar birçok farklı yapı arasında sıkışan üreticilerin iş yükünün hafifletilmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle tarladan markete kadar oluşan fiyat farkının hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğini belirten Kamacı, “Tarladan pazara kadar fiyat kontrolü sağlanmalı. Böylece hem üretici emeğinin karşılığını alır hem de tüketiciye daha makul fiyatlarla ürün ulaşır” dedi.

Yurt dışı telefon kayıt ücretleri ne kadar olacak? 2025 tablosuYurt dışı telefon kayıt ücretleri ne kadar olacak? 2025 tablosuEkonomi
Yeni dönem başlıyor: Eminönü ve Kadıköy’de girişler ücretli oluyor!Yeni dönem başlıyor: Eminönü ve Kadıköy’de girişler ücretli oluyor!Yaşam

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

hatay çiftçi
Günün Manşetleri
Vatan Partisi Etki Ajanlığı ve LGBT kanun teklifi önerilerini Soylu'ya iletti
"Suriye’de güvenli bölge planı Amerikan tuzağı"
İhracat ve ithalat rakamları açıklandı
Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi ertelendi
Merkez Bankası'ndan "sahte dolar" açıklaması
MSB kaynaklarından terörle mücadelede kararlılık mesajı
72 terörist etkisiz hale getirildi
Özgür Özel'den "Cumhurbaşkanı adayı" açıklaması
Türkiye'nin petrol ithalatı azaldı
Ekonomiye güven azaldı
Çok Okunanlar
72 terörist etkisiz hale getirildi 72 terörist etkisiz hale getirildi
Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi ertelendi Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi ertelendi
7 şehirde dev operasyon 7 şehirde dev operasyon
Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı
Özgür Özel'den "Cumhurbaşkanı adayı" açıklaması Özgür Özel'den "Cumhurbaşkanı adayı" açıklaması