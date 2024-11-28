Çiftçinin 2025 umudu: Bürokrasi azalsın, fiyatlar kontrol edilsin

Depremin yaraları henüz sarılamadı, ürünlerin taban fiyatı düşük kaldı, rekolte kimi ürünlerde yarı yarıya düştü. Üretici zor bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor.



Hatay Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, 2024 yılını değerlendirirken önemli bir çağrı yaptı. Üreticinin zarar etmemek için elinde kalan ürünlerin konsantre meyve fabrikalarında, soğuk hava depolarında değerlendirilmesini önerdi. Bu amaçla yetkililerden işletme kurabilmek için orta ölçekli sanayi bölgesi talep etti.

Kamacı, üreticilerin karşılaştığı bürokratik engellerin azaltılmasını ve sorunların tek bir merkezden çözülmesi gerektiğini vurguladı. Çiftçi kayıt sisteminden bankalara, kooperatiflerden birliklere kadar birçok farklı yapı arasında sıkışan üreticilerin iş yükünün hafifletilmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle tarladan markete kadar oluşan fiyat farkının hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğini belirten Kamacı, “Tarladan pazara kadar fiyat kontrolü sağlanmalı. Böylece hem üretici emeğinin karşılığını alır hem de tüketiciye daha makul fiyatlarla ürün ulaşır” dedi.