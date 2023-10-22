Özgüveninizi Yükseltecek Altın Tavsiyeler!

Beden dili, mesajları incelikli bir şekilde iletmenin güçlü ve etkili bir yöntemidir. Aslında, kelimeler kadar güçlüdür ve eğer onları düzgün bir şekilde birleştirmeyi başarırsanız, örneğin başkalarının önünde kendinden emin görünmeye çalıştığımızda daha da güçlü olur. Duruşumuz, jestlerimiz ve hareketlerimizle, derinlerde kendimizi biraz gergin veya yorgun hissetsek bile, başkalarını kendimize güvendiğimize ikna edebiliriz. İster bir sonraki randevumuzda ister bir sonraki iş görüşmemizde en iyi izlenimi bırakmak istiyor olalım, beden dilimize dikkat etmek tüm bunları gerçekleştirmenin anahtarıdır.

1. Mümkün Olduğu Kadar Çok Göz Teması Kurun

Göz teması kurmak uzmanlara göre, başka biriyle yüz yüze etkileşim söz konusu olduğunda en önemli ve güçlü araçlardan biri. Doğru göz temasını sürdürmek dürüstlük, samimiyet, yaklaşılabilirlik, dikkatlilik ve dinleme isteği anlamına gelir. Sadece çok meraklı görünmemeye dikkat etmelisiniz ama bunun dışında oldukça etkili bir yöntem.

Benzer şekilde, bir konuşma sırasında göz teması kuran bir kişi, özgüven yayarken güvenlik duygusu da verebildiğini gösterme eğilimindedir. Öte yandan, birisiyle konuşurken bunun tersini yapmak, yani başka tarafa bakmak veya aşağıya bakmak genellikle güvensizliğin bir işareti olarak anlaşılır.

2. Hafifçe Öne Doğru Eğilin

Başka biriyle sohbet ederken duruşunuzu dikkate almak isteyebilirsiniz. Bu özellikle oturuyorsanız önemlidir, çünkü öne doğru eğilmek gerçekten bir fark yaratabilir. Öne eğilmek karşınızdaki kişiye dikkat ettiğinizi ve söyledikleriyle ilgilendiğinizi gösterir. Aynı zamanda bu duruş, muhatabınızla aranızdaki engelleri azaltarak veya ortadan kaldırarak özgüven mesajı da verir.

Öte yandan geriye yaslanmak, karşınızdaki kişiyle aranızdaki mesafeyi artırarak ilgi veya dikkat eksikliğini gösterir.

3. Başınızı Dik Tutun

Genel olarak başı öne eğik yürüyen ya da başka biriyle konuşurken başını öne eğen kişiler içe dönük bir kişiliğe sahiptir. Bu duruşlar sıklıkla özsaygı veya özgüven eksikliği olarak da yorumlanır. Tam tersine, birisi başını kaldırarak yürür veya başkalarıyla konuşursa , bu onun kendinden emin, kendine güvenen ve gururlu bir insan gibi görünmesini sağlayacaktır.

Sonuçta bu tür duruşların açıklığı ve dürüstlüğü de ifade ettiği ortaya çıkıyor çünkü kişi hiçbir şey saklamıyor ve başkaları tarafından açıkça okunmaktan ve okunmaktan korkmuyor.

4. Dik Duruş Sergileyin

Özellikle bir toplantı veya iş görüşmesi gibi önemli zorluklarla karşılaştığınızda vücut duruşunuza dikkat etmeniz çok önemlidir. Kendinize güven vermek istiyorsanız duruşunuzun düz olması ve aynı zamanda rahat görünmeniz gerekir. Bunu omuzlarınızı geriye ve başınızı yukarı kaldırarak yapabilirsiniz. Bu şekilde sakin ama aynı zamanda kendinden emin görüneceksiniz. Omuzların öne doğru ve başın aşağıda olduğu kambur, gergin bir duruş tam tersi bir izlenim verir: güvensizlik, utangaçlık ve sinirlilik.

Öte yandan açık duruştan bahsettiğimizde bacaklarınızı biraz açık tutmaktan bahsediyoruz. Bu aynı zamanda kollarınız için de geçerlidir çünkü bu, açık olduğunuzu ve diğer kişinin söylediklerine dikkat ettiğinizi gösterir. Bunun tersine, kolların ve bacakların çapraz veya birbirine çok yakın olduğu kapalı bir duruş bunun tam tersini ifade eder.

5. Ellerinizi Görünürde Tutun

Kendinize duyduğunuz güvenin bir başkasının farkına varmasını istediğinizde ellerinizi cebinizden uzak tutmalısınız. Bu arada, bu aynı zamanda diğer insanların size güvenmesini sağlamak için de işe yarar. Ellerinizi cebinize sokmak sinirlilik, güvensizlik ve bir şeyi saklama veya mesafeyi koruma ihtiyacını gösterir. Bu yüzden onları görünürde ve rahat bir pozisyonda tutmak daha iyidir.

Bilinçli ya da bilinçsiz olarak, birisi kendinden emin hissettiğinde, ellerinizin parmakları arasındaki mesafe genellikle daha büyüktür, başparmaklarınızı biraz daha kaldırma ve parmak uçlarınızı birbirine yakınlaştırma eğiliminde olursunuz.