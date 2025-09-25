Peynirlerde taklit skandalı: Bakanlık uyardı!

Ekipler, firmaya ait tam yağlı beyaz peynir, tam yağlı taze beyaz peynir, yarım yağlı beyaz peynir, yarım yağlı taze beyaz peynir ve taze kaşar peynirinden toplam 14 ayrı numune aldı. Yapılan laboratuvar incelemelerinde ürünlerin tamamında taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi. Özellikle alınan numunelerdeki yağ oranlarının, etiketlerde belirtilen değerlerden daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği ve tüketici sağlığını korumak amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor.