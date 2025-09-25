Peynirlerde taklit skandalı: Bakanlık uyardı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Denizli’de bakanlığa bağlı ekipler, Çal ilçesinde Kocagöz marka adı altında peynir üreten bir firmada kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Peynirlerde taklit skandalı: Bakanlık uyardı!
Yayınlanma:

Ekipler, firmaya ait tam yağlı beyaz peynir, tam yağlı taze beyaz peynir, yarım yağlı beyaz peynir, yarım yağlı taze beyaz peynir ve taze kaşar peynirinden toplam 14 ayrı numune aldı. Yapılan laboratuvar incelemelerinde ürünlerin tamamında taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi. Özellikle alınan numunelerdeki yağ oranlarının, etiketlerde belirtilen değerlerden daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği ve tüketici sağlığını korumak amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor.

AFAD duyurdu: Erzurum'da deprem!AFAD duyurdu: Erzurum'da deprem!Yurt
Salgın her geçen gün yayılıyor: 35 kişi hayatını kaybettiSalgın her geçen gün yayılıyor: 35 kişi hayatını kaybettiDünya
peynir
Günün Manşetleri
Hanehalkının enflasyon beklentisi düştü!
“Platformların şeffaf ve adil olması büyük önem taşımaktadır”
81 ilde operasyon dev operasyon
Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı
Gazze'de İsrail tankları vuruldu!
“Türkiye küresel yatırımcıların yeni üssü”
“Ben kongre tartışması içine girmiyorum”
İran Cumhurbaşkanı ABD ve İsrail'e meydan okudu
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Can kaybı 65 bini geçti, yaralı sayısı 167 bini aştı
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı
Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar
25 eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? 25 eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Kazayla ilgili dehşete düşüren ayrıntı! Kazayla ilgili dehşete düşüren ayrıntı!
En yüksek faizi hangi banka veriyor? En yüksek faizi hangi banka veriyor?